排除萬難返台國慶致詞　僑胞代表宋明麗：台灣前途一片光明

▲109年國慶大會，僑胞代表宋明麗致詞。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

中華民國國慶10日隆重登場，美國休士頓僑務諮詢委員宋明麗獲邀代表全球僑胞在國慶大會致詞，而在疫情期間搭飛機返國確實是個挑戰，但當她抵達台灣後受到了相當專業的防疫檢測，讓她大讚台灣防疫，非常以身為台灣人為榮，也相信台灣前途一片光明。

宋明麗旅居美國30多年，熱心公眾事務，長年在美幫助台灣推動公眾外交及僑務工作。對於獲邀擔任國慶僑胞致詞代表，宋明麗感到相當意外，她表示這是很大的榮耀，儘管德州疫情嚴重，搭飛機是個大挑戰，但她還是鼓起勇氣，排除萬難回到台灣，不過當她降落機場後受到防疫團隊一對一的服務，非常感動，「全世界沒有一個國家可以做到這樣子」。

宋明麗也說，美國新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，長時間面臨封城、隔離，壓力相當大，她回到台灣看到大家都仍如常工作生活，充滿活力，相當感動。另外，在美國從事眼鏡進出口貿易的宋明麗表示，台灣的防疫成績亮眼，許多美國客戶看到報導後，都指名要Made in Taiwan的防疫眼鏡，讓她真的非常以身為台灣人為榮。

在疫情期間，宋明麗積極協助僑胞及僑居地防疫，除了於2月份美國疫情初爆發時，贈送口罩支援多地醫護人員及養老院，也在台灣6月份開放醫療物資出口後，協助全美同鄉會透過僑委會價購75萬片醫療口罩，再協調分送各州幫助僑胞防疫。

在公眾外交方面，宋明麗參與FAPA的運作，以草根運動的方式，對美國國會進行遊說，爭取美國對台灣的支持，2018年美國國會通過《台灣旅行法》，台美關係邁向新里程碑，FAPA正是幕後推手之一；另外，宋明麗也是GTI共同創辦人，GTI是華府以台灣為研究核心的智庫，她表示，「智庫是許多美國政策的參考來源，台灣的聲音要被聽到，便要在智庫界引發大家的關注」，GTI的成立也讓台灣在華盛頓提高能見度。

此外，宋明麗在休士頓發起「台灣Yes Festival」(台灣夜市節)活動，每年在活動中固定設攤號召民眾聯署支持台灣加入聯合國，她也發起「台灣文化導覽」業務，與休士頓文教中心合力推廣台灣文化，不僅獲得休士頓觀光局合作，口碑甚至好到獲得許多學校邀約到校分享台灣特色文化，多年下來也讓許多美國民眾認識台灣。

對於台灣的未來，宋明麗深具信心，她表示，「尤其是在產業發展方面，在國際圍堵中國的情勢下，台灣的防疫成績亮眼，還能正常上班是件了不起的事，加碼投資台灣絕對有信心，台灣前途一片光明」。

其他人也看了這些...

►蔡英文：我最心心念念國軍 教召變更精實！加速後備動員改革

►F-16V首度編隊飛越總統府！ 雷虎小組壓軸衝場掀典禮高潮

►蔡英文國慶許願：願大家20年後想起2020 在時代中把握機遇勇敢前進

更多熱門新聞...

►游錫堃：台灣面對強權打壓仍自信前行 「做台灣人真幸福」

►「兩岸和平是雙邊責任」 朱立倫：希望蔡與執政黨表裡如一愛中華民國

►國慶大會高虹安戴草帽玩一人自拍 陳時中清爽小平頭看表演



►振興一下我們的美麗