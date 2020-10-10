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要林鄭「出一分力」幫討公道　潘曉穎母淚崩：別再把我們當「球」

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▲港女命案，死者母親到士林地檢署領死亡證明▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲潘曉穎的母親案發後曾來台認屍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

港女命案嫌犯陳同佳至今尚未赴台投案，死者潘曉穎的母親近日接受港媒《明報》專訪，哭著表示，希望港府能為女兒討回公道，與台灣政府協調，「別再把我們當成是一個『球』。」

潘母指出，協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴上周曾說，陳同佳赴台進度將在本周明朗化，但卻一直沒有進展，她希望協助陳同佳的台灣律師能交代進度，不要一周又一周拖延下去。

香港特首林鄭月娥上月底曾說，媒體的報導令潘母情緒波動。對此，潘母表示，她先前經常寫信給政府，卻沒有實質進展，迫不得已才站出來受訪，「媒體報導沒有影響我的情緒，最重要是林鄭月娥可以多出一分力，不要再說『港府沒事可做』。」

香港保安局長李家超先前曾說，陳同佳投案的主導權在台灣，「球」是台灣的，要台灣提供簽證准許陳同佳入境。對此，潘母哭著說，她現在才知道自己是一個「球」，希望李家超不要再把事件當成是「球」，而是當成一件真正的案件，與台灣協調，為她的女兒討回公道。

▼陳同佳在港出獄近一年，尚未來台投案。（圖／路透）

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

潘母還說，自己最近心情忐忑，因為她很清楚，要處理女兒的案件，必須要港府與台灣配合，盼兩地政府可各自向前一步，她可能會寫信給台灣方面表達意願，請求簡化程序、盡快接受陳同佳，也希望港府能將證據轉交給台灣，「這是一宗殺人案件，嫌犯跟死者都是香港人，盼港府可『特事特辦』。」

潘母並提到，她已想過最差情況，就是陳同佳這個殺人疑犯可在香港自由走動，但她作為一個母親，心愛的女兒被殺害，一定不會放棄，將不惜一切為女兒討回公道。

潘母也透過媒體向陳同佳喊話，她說，「如果你有良知，加上你已20歲，是個成年人，應該赴台投案，別再一拖再拖，你為何要殺了一個無機心的少女？你良心過意得去嗎？你令一個家庭破碎了，你每天能夠睡覺嗎？為何你要在安全屋，而不趕快投案呢？」

此外，潘母先前曾表示，只要陳同佳願意赴台面對法律，確定了投案期程，她願意安排機票及一切所需交通。

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