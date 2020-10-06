香港今增5本土確診　林鄭擬對「在陸港人」入境免14天檢疫

▲香港新冠肺炎疫情反覆。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

香港新冠肺炎疫情反覆，今日新增的8例新冠肺炎確診病例中，有5例來自本土，但香港特首林鄭月娥6日表示，政府正在研究讓一些身處大陸的香港居民，可以率先豁免返港後的14天強制檢疫，惟在先前有序推出四階段放寬社交距離措施後，目前正在施行的防疫政策，大致上還不會繼續做進一步的放寬。

據瞭解，在疫情考量下，港府9月29日公告稱，將強制檢疫令延長至2020年12月31日。也就是說，從外地包括大陸入境香港者，均需接受14天隔離。

林鄭月娥表示，研擬讓身處大陸的香港居民，率先豁免14天強制檢疫，可方便他們做其他的工作、複診及探親等。她說，這項工作目前正在加緊進行，有進一步落實的消息會再向公眾交代。

林鄭月娥也提到，過去7日，香港共有10宗新冠肺炎本地病例，數字比再之前7日的14宗少，但令人擔心的是，源頭未明病例10宗裡的就有7宗，還涉及一間酒吧。

她強調，在這樣的情況下，特區政府會繼續保持警惕，目前正在實施的社交距離措施，「要多維持一段時間，大致上不會作出進一步的放寬。」

據香港特區政府衛生署衛生防護中心6日下午介紹，截至當日零時，香港新增8例新冠肺炎確診病例，其中本土病例5例、輸入病例3例。截至目前，香港累計報告新冠肺炎確診病例5132例，現存確診163例。

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