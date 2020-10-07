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陳同佳案　法務部提司法互助但「到目前為止都沒回應」

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▲▼法務部長蔡清祥談陳同佳案。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥談陳同佳案。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

犯下震驚社會的「港女箱屍」案兇手陳同佳，返回香港後遭到拘捕，去年10月間刑滿出獄。雖然他表達願意來台「自首」的意願，但在兩國政府的角力下，陳同佳至今未能來台。法務部長蔡清祥7日受訪時表示，陳同佳在台灣的身分是通緝犯，我國已經正式向香港政府提出司法互助的請求，但「到目前為止都沒有回應」。

陳同佳（21歲）在2017年7月結識香港網紅潘曉穎，1個月後旋即交往成為情侶。2017年12月初，潘女在與陳男計畫赴台旅遊前夕，告知男友自己已經懷有5個月的身孕。2018年2月8日，潘女透過簡訊告知母親自己將赴台探望朋友，隨後與陳男一起搭機前往台北；當月17日凌晨1時，潘母還曾收到女兒簡訊，表示她17日當天晚間返港，但此後卻音訊全無，僅有陳男當晚獨自搭乘飛機返抵香港，直到3月，潘女的遺體才在台北捷運竹圍站附近被尋獲，我國檢警單位認定陳男殺害潘女，並將遺體裝進行李箱丟至捷運竹圍站附近。3月13日香港警方就以謀殺案罪名，拘捕陳男。

雖然陳男確實犯下本案，但因台港無引渡協議，香港警方只能控告陳男盜竊及處理贓物罪，無法引渡陳男到台灣接受司法調查；再加上陳男在香港認罪獲減刑，最終陳男僅被判處29個月有期徒刑，在去年10月獲得釋放。陳男當時表達願意來台「自首」的意願，但卻在兩國政治的角力下，陳同佳至今仍未來台。

對此，法務部長蔡清祥7日受訪時表示，「陳同佳他是一個通緝犯，是經過士林地檢署正式通緝的通緝犯。所以一切會依照通緝犯的規定來處理。」至於司法互助的進度，蔡清祥說「我們已經幫士林地檢署提出司法互助的請求，但是到目前為止都沒有回應，雖然香港的保安局局長有提出說明，但他說明的對口單位是我國的刑事警察局，我想後續應由處理的單位彼此進一步（溝通）。」

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