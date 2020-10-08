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陳同佳投案第二條路！　陸委會：可至我駐港辦事處「遞件申請」

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▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正主持10月8日例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正主持10月8日例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

香港保安局長李家超7日稱，陳同佳赴台的主導權在於台方，對方需明確批准入境，陸委會發言人邱垂正8日直言，已公布單一聯繫窗口近一年，但均無收到港府、犯嫌代理人、犯嫌的具體行動，另若他要至駐港辦事處「遞件申請」，台灣政府也會依法處理，因此此案的關鍵，仍在於「港府的責任感與陳嫌真實的投案意願。」

港男陳同佳2018年來台旅遊時殺害女友潘曉穎，近日港方傳出陳同佳表示，將在10月內來台投案，再次引發台港官方角力。

針對陳同佳來台投案事宜，香港保安局長李家超7日表示，陳同佳赴台的主導權在於台方，對方需明確批准陳同佳入境，提供簽證及赴台日期等細節，而後香港可透過警務合作機制提供協助。他並重申，特區政府未與台方建立所謂聯繫窗口。

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳去年10月23日在香港犯洗黑錢罪刑滿出獄後，一直住在安全屋。（圖／路透）

邱垂正8日回應重申，我方將殺人嫌犯繩之以法，彰顯司法正義的立場一貫而堅定，如果犯嫌確定要來台灣面對司法，隨時可以透過聯繫窗口聯絡，我方已準備就緒，一切依法處理，強調該透過台港警務合作設立的窗口，是最直接的方式。

因此對於港方喊話，邱垂正指出，對於港府或犯嫌代理人，各種投案的前提，或是假設性的說法或模式，本會沒有進一步的說明或評論，重申「我們希望犯嫌及港府拿回出實際具體行動，與我窗口聯繫。」

媒體提問，陳同佳是否可以轉機方式來台自首，或是直接至我駐港辦事處辦理簽證。邱垂正說，由於疫情的邊境管制措施，若陳嫌無簽證，不可能以任何方式來台，若需要辦理簽證，就請與窗口聯繫，或是「遞件申請。」

邱垂正表示，處對於任何申請來台簽證的遞件，如若對方透過此方式聯繫，台灣駐港辦事都會依法給予必要的處理；我方也多次強調，台港雙方應以平等、尊嚴、互惠為前提，展開實質的司法互助合作，以打擊跨境犯罪行為。

據了解，由於港方去年10月即傳出陳同佳有來台投案意願，陸委會表示，台港警方早在去年10月下旬已相互提供聯絡窗口，相關資訊也經台灣刑事局透過香港警務處轉知陳同佳，電話號碼為02—27535440，但經過一年，均無收到對方的具體訊息。

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