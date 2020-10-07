香港保安局長：陳同佳赴台主導權在台方　「需明確批准入境」

▲香港保安局長李家超。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

港男陳同佳日前表示將在10月內來台投案，但至今台港官方角力不斷。對此，香港保安局長李家超7日強調，陳同佳赴台的主導權在於台方，對方需明確批准陳同佳入境，提供簽證及赴台日期等細節，而後香港可透過警務合作機制提供協助。他並重申，特區政府未與台方建立所謂聯繫窗口。

李家超就陳同佳案接受港媒《信報》專訪，再次就港府立場表態。他說，既然陳同佳願意赴台，只要台方安排則可成事，強調「自己立場很清晰，就是希望事件可以早日成事、早日完結。」

▲陳同佳去年10月23日，在香港犯「洗黑錢罪」刑滿出獄後，一直住在安全屋。（圖／路透）

他還舉2016年的石棺藏屍案為例，認為香港可以參考當年做法移交逃犯。李家超也重申，特區政府與台方從來沒有建立任何聯繫窗口，亦不想再就此問題爭論。

據了解，在受害人潘曉穎母親日前出面喊話，籲請陳同佳盡快投案下，香港聖公會教省秘書長管浩鳴4日說，陳同佳的台灣律師於5日就案件與台灣相關部門會面，相信投案安排很快就會明朗。但管浩鳴在6日接受港媒訪問時僅說，有消息會進一步說明，並未透露會面結果。

對於港府否認與台建立「單一聯繫窗口」，以及陳同佳投案進度，陸委會則聲明稱，台港警方早在去年10月下旬已相互提供聯絡窗口，相關資訊也經台灣刑事局透過香港警務處轉知陳同佳。

陸委會表示，針對陳同佳案，我方希望依法將殺人嫌犯繩之以法、還給被害人公道，共同實現司法正義的立場堅定，「如果陳嫌確定要來台灣面對司法，隨時可以透過窗口聯絡，相關事宜已準備就緒，一切依法辦理。」

陸委會指出，對於港府屢稱無法律基礎又稱會提供協助陳嫌赴台的可行安排，實際卻是延宕近1年依然無所作為，必須再次強調，本案關鍵在於陳嫌真實的投案意願，以及港府的責任感。

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