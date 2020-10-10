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北一女儀隊、北醫大合唱團現身國慶大典　潘文忠感謝學生精湛成果

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▲109年國慶大會，北一女樂儀隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲109年國慶大會，北一女樂儀隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今天是雙十國慶日，教育部長潘文忠視導國慶大會參演學校團體，慰勉師生及教官們整備辛勞及肯定其連日辛勤付出，並期勉大家用最完善的準備，展現平日訓練精湛的成果，共同歡慶中華民國生日快樂。

今年國慶以「2020民主臺灣，自信前行」為主題，呈現臺灣不分彼此立場包容的意涵。潘文忠上午於大會表演前，在學務特教司司長鄭乃文等人陪同下，赴北一女中瞭解國慶表演活動整備及國慶籌備大會處各項安全維護工作等規劃，並對參演學生精神講話，激勵士氣。

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▲109年國慶大會，北一女樂儀隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲北一女樂儀隊。（圖／記者林敬旻攝）

教育部表示，109年國慶大會序幕暖場表演活動之一，即由北一女中樂、儀、旗隊120名女同學所帶來「婆娑之洋，美麗之島」表演，就女孩的視角，展露女性成長歷程每個階段的心靈面貌，呈現其轉變的過程，相當活潑生動。

教育部說明，隨後潘文忠也鼓勵臺北醫學大學30位學生所組成的「杏聲合唱團」，在本次慶典將與21位各界防疫有功代表共同領唱國歌，是一個難能可貴的經驗，期待能有完美的演出。

▲109年國慶大會，北一女樂儀隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼國慶大會學生團隊表演。（圖／記者林敬旻攝）

▲109年國慶大會，北一女樂儀隊。（圖／記者林敬旻攝）

教育部也提到，莊敬高職更是這次國慶表演規模最大的團體，320名女學生加上專業女舞者共350人的街舞團，在「時代、祝福、新能量」為主題的表演活動中，呈現女力覺醒。潘文忠祝福莊敬高職的學生在此次表演能發揮平時練習的實力，展現女性剛柔並濟的魅力。

國慶大會結束後，潘文忠於主席臺前與國立臺北大學、中國醫藥大學、銘傳大學及國立臺北教育大學等4所參與接待的學生合影並頒發感謝狀，在歡樂的氣氛中，共同慶祝中華民國，生日快樂。
 

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