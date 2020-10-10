市政協副主席抓狂！酒店大廳「持刀怒砍」52歲女...陸網氣炸：官老爺

▲ 安徽銅陵市政協副主席蔣葉貴。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸地方官爆出砍人醜聞，安徽銅陵市58歲的政協副主席蔣葉貴，上月底在酒店大廳內，持刀砍傷52歲的朱姓女子，致其左手尺骨骨折、右手虎口等處受傷。

根據銅陵市公安局通報，9月30日18時29分，接報警稱某酒店大廳有人持刀傷人。經公安機關初步調查，蔣葉貴（男，58歲，銅陵市政協副主席）與朱某某（女，52歲）發生矛盾糾紛，持刀將朱某某砍傷，致其左手尺骨骨折、右手虎口等處受傷，現傷者情況穩定，正在積極治療康復中。

因涉嫌故意傷害罪，蔣葉貴於10月1日被公安機關依法刑事拘留，10月7日被檢察機關批准逮捕。目前，案件正在進一步偵辦中，公安機關將嚴格依法辦案。

地方黨政領導人物庫資料顯示，蔣葉貴，男，漢族，1962年12月出生，安徽舒城人，1980年7月參加工作，1987年1月加入中國共產黨，安徽省委黨校研究生學歷，中共黨員。蔣葉貴曾擔任銅陵市原獅子山區委書記，2014年1月任銅陵市政協副主席至今。

▲消息傳出後引發輿論嘩然。（圖／翻攝自秒拍）



蔣葉貴最近一次出現在公開報導中是在2020年9月29日。據銅陵市政協官網，當天上午，蔣葉貴率隊前往銅陵市義安區全民健身中心、銅官區恒大綠洲全民健身中心、銅陵市體育中心，視察城區體育設施建設與管理工作。

消息傳出後引發輿論嘩然，「大庭廣眾之下持刀傷人，何等肆無忌憚」、「政協副主席居然親自砍人啊，真的是親力親為的好官」、「這麼大的官老爺自己動刀」。