被砍重傷昏迷要簽名才能告！家屬怒嗆檢警：以後最好打成植物人



▲國道湖口休息站7日午間發生砍人案。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

國道1號湖口服務區7日午間，一名18歲的林姓犯嫌不滿被瞪又被壓制在地上爆打，拿出刀子對29歲李姓男子狂砍，造成李男肢體多處刀傷，送醫急救；受害者家屬又在8日上PTT抱怨，家人還昏迷不醒在加護病房，檢察官卻絲毫不管被害者的死活和感受，還要求必須本人做筆錄和要求提告才能受理，還說「祝這些不食人間煙火不管他人死活的司法人員，以後最好都出入平安不要遇到任何事情」。

7日中午在國道湖口休息區，林嫌與李男疑似因插隊問題引發齟齬，林嫌不爽被李男瞪了幾眼，口角後又爆發肢體衝突，李男將林嫌壓在地上一頓爆打，之後林轉回車上拿出刀子對李男猛砍，導致李男濺血休息站，附近的路人目睹畫面也嚇得趕緊報警。

▲被害人家屬不滿檢方作法，上網抱怨。（圖／翻攝PTT）

當時警方快速到場，除了將李男送醫外，也將現行犯林男帶回偵辦。不過李男的家屬卻上《MOPTT》抱怨，無法理解與忍受司法機關，家人因為緊急又漫長的手術所以無法製作筆錄，檢察官這方面絲毫不管被害者的死活和陷入感受，居然還要求必須要本人做筆錄和要求提告才能受理，不然就沒有理由要押人，要放人！

PO文者痛批，「傷者還在醫院昏迷不醒，結果你(檢方)居然只認為傷害！？你司法單位的大人要不要也試試看呢？說檢調單位認為沒有生命危險啊，X咧說這些是人話嗎？」、「我只能祝這些不食人間煙火不管他人死活的司法人員，以後最好都出入平安不要遇到任何事情」、「以檢調的想法，大家記得以後最好把人打到植物人就不會被提告了喔^_^」。

網友也回應，「家人不能代為提訴嗎？找律師問看看吧」、「這篇給它爆，推起來」、「辛苦了、高調，台灣司法就是笑話」、「就不要又是法律人最愛的思覺失調，鬼島真的是犯罪天堂」。

國道2大隊表示，7日晚間將本案移送新竹地檢，因被害人曾向警方表示要提出傷害告訴，而本案送往檢方後，檢方也按程序要求，需有被害人簽名，警方也同時向檢方說明，因被害人目前仍在昏迷中，無法親簽，檢方才提出可由家屬簽名代告的方式受理，因此警方才再次前往，請受害人家屬簽名提告。

新竹地檢署發言人陳玉華表示，昨晚內勤檢察官收案後，考量被害人曾要求提告，卻欠缺親筆簽名，考量被害人仍昏迷不醒又已年滿18歲，才請警方轉達可由家屬代為提告，或等當事人清醒後再提告，之後警方聯絡被害人2位哥哥，並由大哥出面代為提告。

陳玉華說，本案雖目前只依傷害罪嫌移送，但之後檢警或當事人也可依狀況加重提告重傷害或殺人未遂，並非僅侷限於傷害罪嫌，再考量林嫌行兇是在人群聚集處，加上被害人傷勢，最後裁定10萬交保侯傳。

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