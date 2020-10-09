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兄妹街頭遭屠殺！26秒血腥過程曝...他「捂胸口」追10公尺倒地亡

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▲▼ 持刀瘋狂行凶26秒，安徽一對兄妹慘遭殺害 。（圖／翻攝自安徽商報）

▲警方發出的協查通報 。（圖／翻攝自安徽商報）

記者蔡儀潔／綜合報導

在大陸民眾享受十一長假之際，安徽寧國市發生死亡命案。小莉（化名）與穿著白衣的向以華，2日上午走在市區街頭，前方一名男子騎電動車緩行，下秒向以華持刀狂捅，行兇26秒，最終二人不幸喪命，而死者是兄妹關係。

▲▼ 持刀瘋狂行凶26秒，安徽一對兄妹慘遭殺害 。（圖／翻攝自安徽商報）

▲向以華被捕。（圖／翻攝自安徽商報）

綜合陸媒報導，事發於2日上午10時12分，小莉與向以華走在街上，哥哥阿海（化名）騎電動車緩行。突然，向以華從背後取刀捅向小莉，阿海見狀衝了上來，與向以華短暫接觸，隨後捂著左胸處追了向以華十幾公尺，踉蹌之後仰躺倒地。

「剛剛有人打架，地上躺著一男一女，都流血了。」上午10時15分許，警方接到報警，隨即迅疾指令民警趕赴現場。經120現場確定，仰躺在地的男子已無生命體徵；女子受傷嚴重，緊急送醫救治，最終不治身亡。

警方獲悉，一名白衣男子作案後也已逃離現場，距離案發現場數十公尺處，遺棄作案工具(一把水果刀)。專案同步偵辦布下天羅地網，由於案情重大，警方立即啟動重大案件應急處置機制，成立「10.02」專案組，同步開展疑犯緝查、視頻偵查、走訪調查、身份核查等偵辦工作。

▲▼ 持刀瘋狂行凶26秒，安徽一對兄妹慘遭殺害 。（圖／翻攝自安徽商報）

▲警方布下天羅地網，抽調警力並動用無人機 。（圖／翻攝自安徽商報）

為了防止嫌疑人向以華逃離山城，警方迅速在全市各出城卡口設卡攔截，嚴密盤查過往車輛與行人。由於向以華消失的地方位於城鄉結合部，有大量廢棄房屋、廠房、竹林等，地形錯綜複雜。警方布下天羅地網，抽調警力並動用無人機，以停車場附近為中心展開地毯式搜捕。

此時，社會各界與廣大市民紛紛關注嫌疑人向以華是否落網，甚至引發恐慌，夜間不敢出門。所幸經過32小時候，猶如驚弓之鳥的嫌疑人向以華迫於警方強大的攻勢，主動歸案，「真後悔啊！當時不該那麼衝動。我對不起家人，也對不起她的家人。」

▲▼ 持刀瘋狂行凶26秒，安徽一對兄妹慘遭殺害 。（圖／翻攝自安徽商報）

▲向以華表示很懊悔 。（圖／翻攝自安徽商報）

據警方調查，嫌疑人向以華與被害女子為戀人關係，兩人都曾有一段離異史，2019年相識後走在一起；交往中，向以華懷疑對方有背叛自己的行為，為此雙方經常鬧不愉快。

案發當日，想和好的向以華欲嚇唬一下，便攜帶水果刀找到被害女子。沒料到，雙方言語不和再次發生爭執，向以華惱羞成怒持刀行兇，結果釀成被害女子兄妹殞命、其個人也鋃鐺入獄的悲劇。案件快速偵破之際，警方也藉此提醒，理性看待，理智對待，勿因一時衝動釀悲劇。

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