男童頂嘴「你不是我爸」　繼父暴氣狠勒斃...法院判刑出爐

▲因為一句話，繼父把9歲兒子勒斃。（示意圖／免費圖庫/123RF）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本琦玉縣在2019年發生一起駭人聽聞的命案，一名9歲的男童因為一句「你不是真正的爸」，遭到繼父進藤悠介用電線勒斃致死，直到親生母親找不到人報警，全案才曝了光。檢方要求判處20年徒刑，而被告律師則認為判處8年徒刑是較為恰當的判決，最終琦玉縣地方法院法官9日裁決，判處16年徒刑。

綜合日媒報導，男童的母親下班後原本要接送他去上英文課，卻遲遲等不到人，便趕緊向警方報案。經過警方4個多小時的搜索後，在進藤遼佑住家對面尋獲一具呈現赤腳坐姿的屍體，脖子上有明顯的勒痕，推測被發現時已經死亡好幾個小時，也可能是兇手在其他地方殺害後才搬到陳屍處放置。

隨後，進藤悠介接受了警方的偵訊，坦言是在管教過程中與進藤遼佑發生口角，又聽到那句「你不是真正的爸爸」而失去理智，一氣之下失手勒死了他，為了不想被發現，於是將屍體藏了起來。

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