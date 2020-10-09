死裡逃生！蔚山公寓火柱狂燒...婦女用「馬桶糞水」摀臉踹門爬地

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓蔚山廣域市南區達洞一棟擁有地上33層、地下2層的住商混合公寓大樓「三環Art Nouveau」（삼환아르누보）於昨（8）日晚間11時開始起火燃燒，火勢順著強風直衝33樓、一發不可收拾，消防當局出動後，經過15小時40多分鐘，才終於在今（9）日下午2時50分將火勢完全撲滅。

▲南韓蔚山33層住商混合大樓，火勢燒了15個多小時才被全數撲滅。（圖／路透社）

值得慶幸的是，整棟大樓未傳出任何一起死亡，居民們與消防當局有條不紊地引導老弱婦孺、嬰幼兒先行避難，93名吸入濃煙嗆傷、擦傷的住戶被移送附近醫院治療，其餘未受傷的住戶則暫時安置在南區三山洞的一處飯店。

根據《韓聯社》報導，住戶千鈞一髮、死裡逃生的過程歷歷在目，回想起來仍是餘悸猶存。一名住在該棟大樓頂層的女性在飯店大廳接受訪問時表示，自己是拿毛巾沾上馬桶裡的髒水，才有辦法逃出地獄使者的魔爪。

▲蔚山一名女住戶回想起用糞水摀臉的逃難經過，仍嚇得餘悸猶存。（圖／路透社）

該女性表示，「火災發生時，我老公還在公司上班，只有我一個人在家看電視，不料我突然從窗外看到燒成火球的鋁板掉落。等到我想出門查看時，才發現玄關門鎖早已被大火與熱氣燒到熔化、完全打不開。那時我才決定向消防局報案。」

該女性回憶道，「那時候我遵照消防人員的指示進去浴室，不過濃煙早已經散部在家裡每一個角落，於是我決定無論如何都要走出去！由於水龍頭早已沒水，我只好拿著毛巾沾上馬桶水，重踢大門、赤腳爬出外面，發現外頭也都是濃煙，我手撐在牆壁上爬行，頓時發現防火門，但把手非常滾燙，幸好那時候我聽到消防人員的呼喊聲，才能到頂樓準備逃生。」

根據韓媒《中央日報》，消防當局總共出動包括消防人員等1005人、148輛消防車、4架救難直升機，才撲滅這場燒了15小時多的惡火。

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