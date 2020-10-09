劍指雙十！曝北韓完成黨慶「閱兵儀式」準備工作　不排除試射可能

▲南韓軍方預估，北韓當局極有可能在明雙十黨慶舉行閱兵儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）勞動黨75周年雙十黨慶將於明（10）日盛大展開，將是北韓當局展現建設成果、向國際社會發聲的絕好機會。南韓軍方指出，北韓當局極有可能在黨慶當天進行盛大的閱兵儀式，且已悄然完成準備工作；而南韓統一部長李仁榮（이인영）則分析，北韓當局在今年黨慶上雖會展現軍武裝備，但預估都是威力不大的武器。

根據《韓聯社》，目前南韓軍方正高度關注北韓當局在今年黨慶閱兵儀式上，是否會秀出能搭載多枚彈頭的新型洲際彈道飛彈（ICBM）、潛射彈道飛彈（SLBM）等戰略武器。

南韓新任國防部長徐旭（서욱）於7日在國政監察回覆質詢時表示，目前軍方研判北韓可能在黨慶當日秀出戰略武器；不過在黨慶當日試射洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈的可能性較低。

不過南韓軍方也表示，不能因此忽視北韓隨時都可進行軍事挑釁的可能性，建議與美國當局維持緊密的合作關係，嚴密監控北韓的動向。且南韓軍方也發現，北韓近期在日本海（韓國人稱東海，동해）上長期以來被視為飛彈試射標靶的卵島（알섬，暫譯）蓋起新型建物，不排除北韓欲重啟飛彈試射的可能。

南韓最大反對黨「國民之力」（국민의힘，前身為未來統合黨）的國會議員尹柱卿（윤주경）表示，北韓9月在咸鏡北道吉州郡外海的卵島上，新建長寬各10公尺的正方形建築物。南韓聯合參謀本部議長元仁哲（원인철）推測，該建物口能用來當作標靶。

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