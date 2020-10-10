黑鷹低空闖總統府禁航區！特勤超帥垂降　裝甲車震撼撞破公車

記者陶本和／台北報導

國慶大會10日正式揭開序幕，國軍由憲兵快速反應連重型機車登場，隨後北一女儀隊也準備一場12分鐘的演出；接著，重頭戲由內政部警政署維安特勤隊與空中勤務總隊，進行精采的聯合反劫持演練，黑鷹直接低空飛進總統府禁航區，特勤人員帥氣垂降，並且由裝甲車直接撞破公車完成任務，整體操演既逼真且震撼。

本次演出，由三軍儀隊、憲兵快反連重型機車，以整齊劃一的隊形率先登場。憲兵快反連有別於過去穿著禮服，隊伍中部分官兵此次身著戰鬥個裝，並且在車體加上偽裝，凸顯戰鬥氣息，彰顯守護衛戍區的任務特性。

憲兵快反連平時負責重要官員、外賓及春秋祭等活動前導任務，戰時負責衛戍區戰場偵蒐及重要目標防護，此次國慶中除了過去可見的服裝，部分隊伍更展示快反連為因應守護衛戍區任務而建置的各式裝備及車體偽裝，在花式隊形上也有所變化。

▲109年國慶大會，國防部聯合樂儀隊與三軍儀隊。（圖／記者李毓康攝）



▲109年國慶大會，憲兵快反連。（圖／記者李毓康攝）



接著，由睽違9年，再次登上府前表演的北一女「小綠綠」儀隊演出，這次動員近150位學生、6位教練，呈現含進、退場及4首曲目，共12分鐘的精彩表演。

北一女此屆是樂隊第62屆、儀隊第57和旗隊第23屆表演，今年主題以「婆娑之洋，美麗之島」，開場曲演出搖籃曲，帶出孩子們成長的故事，最終曲則是動畫海洋奇緣主題曲How Far I'll Go。

▲109年國慶大會，北一女樂儀隊。（圖／記者林敬旻攝）



隨後，重頭戲由警政署、空勤總隊帶來的反恐演練，空勤總隊的黑鷹直升機盤旋趕往現場支援，全副武裝的特勤人員自直升機上垂降到地面，隨即整隊入列展開攻堅行動，在命令一下後隨即展開攻堅進行圍捕，特勤裝甲車更直接衝破公車玻璃，全程不到1分鐘，就快速攻破遭劫持作為掩體的公車，將歹徒繩之以法，展現堅強戰力與團隊默契。

▲109年國慶大會，警政署保一總隊維安特勤隊。（圖／記者李毓康攝）





▲109年國慶大會，維安特勤隊。（圖／記者林敬旻攝）



