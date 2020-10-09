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網購無線吸塵器！台中男收「迷你吹風機」傻眼　組裝完氣炸了

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▲▼吸塵器超傻眼。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲男子收到實際商品，當場傻眼了。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

網路上有許多購物廣告，若沒有仔細確認，可能不小心就受騙了。台中一名男子透過臉書買了無線吸塵器，沒想到收到貨後，發現尺寸明顯縮水，還以為是吹風機，且吸力十分微弱，明顯被拐了，現在也找不到退貨管道。

根據《東森新聞》報導，歐姓男子在臉書上看到無線式吸塵器的廣告，感到相當心動，花了1,300元買下外觀簡約時尚的吸塵器，就等著商品送到家，準備進行掃除。

▲▼吸塵器超傻眼。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲男子收到吸塵器，不曉得該怎麼辦。（圖／翻攝《東森新聞》）

不過，等到貨物送來，他打開包裹，看見縮水的吸塵器，當下還以為是吹風機，傻眼到不知該說什麼。拿起「袖珍版」吸塵器使用，他發現這款標榜「低分貝、續航力強、吸力大」的吸塵器不但用起來不方便，開機時噪音刺耳，吸力還相當弱，大面積的灰塵根本沒辦法一次清理完畢。

歐男感到十分生氣，網路上介紹得那麼精采，結果收到這種沒用的東西，想要把貨品退了，還發現網頁已經關閉，打電話也找不到人，「他的服務電話根本都空的，地址所有都是假的。」

歐男說明，他是第一次在臉書上購物，根本不曉得會發生這種事情，而且看到廣告後，他還向朋友推薦，以為可以一起挖寶，沒想到竟然是騙局，現在只能自認倒楣，當作花錢買經驗了。

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