總站夜市開幕塞爆！300攤人肉灌香腸　居民怒吼「台中提早跨年！」

▲總站夜市開幕首日塞爆！居民：台中提早跨年！（圖／翻攝北屯人的大小事）



記者許力方／綜合報導

台中市北屯區敦富路、敦富一街口「總站夜市」，國慶連假首日開幕，占地千坪、300多個攤位進駐，主打多元美食，現場還設有2座貨櫃屋，吸引大批遊客前往逛街，有當地民眾9日晚間7時許發文大喊「塞爆了！」連路上行人都動彈不得，甚至有人進都進不去，「台中提早跨年！」

總站夜市選在9日國慶連假第一天開幕，占地1800坪，由先前「學士路夜市」團隊經營，考量許多民眾反映夜市攤位都一樣，不僅有超過300個攤位，也主打低重複率、多元美食，引進魷魚寶寶酥炸魷魚、屏東煙燻鴨肉、元鈿豆乳雞等排隊小吃，未來甚至計畫要跟在地美食做聯名快閃電，持續創造話題，還設有五星級友善廁所，以及2座貨櫃屋提供遊客打卡。

總站夜市團隊提到，以往的夜市結束營業收攤時都得摸黑收拾，為了改善台灣的夜市文化，升級環境與文化，全區都設有路燈。開幕當天至10月底的每周三、五也舉辦「分享總站夜市送你50元夜市券」活動。

開幕僅2小時，有居民就發文大呼「塞爆了」、「車子進不去人出不來」，不少人卡在外圍「路上行人動彈不得」、「好市多開下去可能更塞」、「台中提早跨年了，地點總站夜市」、「放棄進去了，太多人了」、「在周邊塞了一個小時，看到入口就走了」還有不少當地人直呼「台中人都是等一個月過後」、「台中人通常不會剛開幕就去」、「回家路途5分鐘，竟然花半小時，累！」

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