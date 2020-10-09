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全教總怒斥霸凌發動拒用教材！康軒：瞭解外界關心，會妥善處理

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▲▼ 康軒文教事業董事長李萬吉從大陸返台未遵守居家檢疫規定。康軒文教事業大門還有防範新冠病毒相關告示。（圖／記者林育綾攝）

▲全教總不排除發動全國教師「拒用康軒教材」，康軒對此回應。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

康軒文教集團董事長李萬吉上月從大陸返台後，未遵守居家檢疫規定遭罰百萬，而近日外界又傳「吹哨者」遭到公司霸凌甚至被離職事件。對此全教總今（9）日表示康軒應出面道歉，否則不排除發動全國教師拒用康軒文教的書籍、商品；而康軒公關長許牧民對此回應，「我們對於外界的關心都已經瞭解，會做妥善的處理。」

全教總理事長侯俊良指出，李萬吉因居家檢疫期間6次違規外出，遭罰百萬後不但沒有自我檢討，反倒是來了句「務必把搞鬼的抓出來」，要公司揪出「吹哨者」，打壓願意為全民健康著想的人，這種行徑跟中國政府打壓李文亮醫師如出一轍，完全是違反台灣多數人民價值的做法。

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他還提到，接著更有長達2天的公共場合職場霸凌，企業管理階層視而不見，因為管理階層都已經明確地收到董事長的意志，特定員工也因被霸凌而離職。並質問，「康軒開辦的康橋國際學校是著名的貴族學校，以康軒集團所顯現的作風，是否也在教導這些有錢人的下一代如何當一個慣老闆、打壓勞工？」

侯俊良說，康軒文教從事教育事業，卻做了一個非常惡劣的「反教育」行為，因此要求康軒集團應該向社會大眾道歉，否則不排除發動全國教師拒用康軒文教的書籍、商品。

康軒公關長許牧民今（9）日對此回應，「我們對於外界的關心都已經瞭解，會做妥善的處理。」而《ETtoday新聞雲》進一步詢問如今公司內是否還有人張貼外傳的「霸凌字條」？許牧民說「怎麼可能！」並強調連他自己都沒看到過，「其他同仁看到就馬上撕掉了」。

▲新北勞動檢查處今在康軒文教實施勞檢。（圖／勞工局提供）

▲新北勞動檢查處6日在康軒文教實施勞檢。（圖／勞工局提供）

新北市府勞工局在9月22日接獲該員工申訴，10月6日下午前往康軒進行勞動檢查，後續表示，女員工有寫交接清冊，但沒書面離職證明，公司則認定女員工是自行離職，雙方各執一詞，勞工局將於10月12日下午2時指派調解人召開調解會議，康軒也表示會派員配合。若調解不成，勞工可循司法途徑解決，勞工局將協助勞工申請訴訟裁判費及律師費用補助。

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