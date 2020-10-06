康軒吹哨者曝光！18年資歷任企劃部經理　公司重申：沒約談沒處分

▲新北勞動檢查處今在康軒文教實施勞檢。（圖／勞工局提供）

文／中央社記者沈佩瑤

康軒文教集團疑要求任職18年的「吹哨者」離職，新北市政府勞動檢查處今天前往勞檢，勞檢處專門委員張享琦說，獎金發放、終止契約等確有爭議，勞資各執一詞，撲朔迷離。

康軒董事長李萬吉9月5日返國後在居家檢疫期間，蓄意將定位手機放家中、違反規定外出又沒戴口罩，新北市府衛生局當時發現，李萬吉甚至隱瞞外出次數達6次，認定違規情節重大，開罰新台幣100萬元；此外，媒體報導，康軒內部懷疑有員工密報，自行揪出「吹哨者」後要求離職。

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新北市府勞工局表示，這名勞工9月22日發現電腦遭停權，隔日向勞工局申請勞資調解，9月25日寄存證信函，以雇主違反勞動契約或勞工法令，依勞動基準法規定於9月26日與雇主終止勞動契約，請求給付資遣費及開立非自願離職證明書。

勞檢處下午前往康軒位於新北市新店區的總公司勞檢，張享琦接受媒體聯訪表示，這名勞工獎金爭議共7萬4000元，公司主張其中5萬9000元已在9月底給付，剩下1萬5000元為保留款，這部分確有爭議。

▲康軒爆出要求「吹哨者」自己離職的爭議。（圖／記者林育綾攝）

終止契約爭議部分，張享琦說，勞工認為是因當「吹哨者」被逼迫離職，公司主張勞工是自請離職，目前沒明確看到「吹哨者」被不當對待，涉及雙方在終止契約上如何做意思表示，還有些疑義。

張享琦表示，個案有寫交接清冊，但沒書面離職證明，公司也沒開非自願離職證明書，沒書面資料可直接證明是哪種狀況，雙方各執一詞，希望雙方直接在調解會上講清楚；如果真的調解不成，不排除走訴訟途徑。

康軒公關長許牧民受訪表示，這名員工9月26日列出一張移交清單，連同鑰匙交給代理人，說完「我不會再進公司」就走了，公司直到同事反映才知人走了。

「整個過程中，公司並沒有約談她，也沒有對她做出任何不利處分。」許牧民說，這名勞工稱被主管約談詢問「你何時自願離職」，經查這名主管沒講這樣的話。

許牧民表示，事件發生後，媒體播出爆料者聲音，大家同事多年，一聽就知是哪一員工家屬，讓同仁們心裡不能接受，對這勞工產生牴觸，可能整個部門氣氛不好，「但這名勞工是否因此離開，從頭到尾公司並沒有約談，也不是很清楚」。

許牧民稍早說，公司不會、不敢秋後算帳，這名「吹哨者」進公司18年，於企劃部門任經理職務，實際爆料者是她的先生。

▲康軒董事長李萬吉從大陸返台未遵守居家檢疫規定。（圖／記者林育綾攝）