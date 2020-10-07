康軒揪「吹哨者」！女員工慘遭貼字條霸凌　勞工局長出手了！

▲新北勞動檢查處在康軒文教實施勞檢。（圖／勞工局提供）



中央社

康軒文教集團疑藉「吹哨者」事件施壓女員工引離職風波，甚至貼字條點名批評，新北市勞工局長陳瑞嘉表示，已涉及霸凌，若查證屬實，可依法要求雇主改善，若不改善可裁罰。

康軒集團董事長李萬吉居家檢疫期間多次違規外出遭重罰新台幣100萬元，公司內部也傳揪出某女員工是「吹哨者」並引發離職風波，新北市議會今天進行部門業務報告及備詢議程，議員李坤城質疑新北市政府勞動檢查處昨天勞檢根本是搞錯方向。

李坤城表示，吹哨者是為了公義，但勞檢卻只查資遣費及獎勵金有沒有拿到，方向就是錯誤，老闆下令查吹哨者讓同仁給員工很大壓力才被迫離職。應該朝這方向去追查公司的責任才對。公司內部電梯貼有「若你懂得做人道理，請自重」的批評字條更是霸凌。

▲新北勞動檢查處到康軒文教實施勞檢。（圖／勞工局提供）



陳瑞嘉表示，此事還要多了解一下，昨天去勞檢結果，雙方講法仍是各執一詞，勞檢主要針對勞基法的勞動條件做稽查，霸凌部分和勞基法無關，字條部分已涉及霸凌，若查證屬實，可依職業安全衛生法要求雇主改善並訂定防霸凌相關措施，若無改善，才予以裁罰。

他表示，如果已經發生霸凌，而發生被迫離職情事，目前勞動法規並無罰則，需循司法途徑解決。若遭霸凌情節符合勞基法第14條第1項第2款情事者，勞工可不經預告終止勞動契約並要求資遣費。

▲康軒文教事業董事長李萬吉從大陸返台未遵守居家檢疫規定，大門貼出防範新冠病毒相關告示。（圖／記者林育綾攝）



勞工局表示，女員工9月22日發現電腦遭停權，隔日向勞工局申請勞資爭議調解，9月25日寄存證信函給公司，以雇主違反勞動契約或勞工法令，依勞基法規定於9月26日與雇主終止勞動契約，請求給付資遣費及開立非自願離職證明書。

勞工局表示，女員工有寫交接清冊，但沒書面離職證明，公司則認定女員工是自行離職，雙方各執一詞，勞工局10月12日下午2時指派調解人召開調解會議，若調解不成，勞工可循司法途徑解決，勞工局將協助勞工申請訴訟裁判費及律師費用補助。

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