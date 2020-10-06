新北出動勞檢康軒「開除吹哨者」　再爆積欠工資獎金





▲新北勞動檢查處今在康軒文教實施勞檢。（圖／勞工局提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

康軒文教事業股份有限公司疑似將要求任職18年的吹哨者解職，新北市政府勞工局6日由勞動檢查處專門委員張享琦帶隊，前往康軒總公司進行勞動檢查。勞檢結果發現，爭議的業績獎金7.4萬元遲未發放、涉及工資未全額給付部分，資方表示已於9月底匯出5.9萬元，尚有1.5萬元保留款，將留待後續的調解會協商處理，吹哨者的資遣費則雙訪說法差異大，將召開調解會議釐清爭議。

至於終止契約爭議，資方主張勞工填完交接清冊及繳回識別證後，就再也沒進辦公室，應屬自願離職，而勞工認為被逼迫離職。因全案僅有1個交接清冊的書證，無法證明是自願離職或非自願離職，陷入各執一詞，雙方應於調解會一併協商取得共識。倘若調解不成立，必須循司法途徑解決，勞工權益基金設有涉訟權益補助，勞工局亦將全力協助勞工申請涉訟補助，捍衛勞工權益。

整起事件源自康軒內部員工家屬向媒體舉發董事長未依規定居家檢疫，事後即逼迫特定勞工離職。經瞭解，勞方已於9月25日寄出存證信函與雇主終止勞動契約，並請求該公司給付業績獎金、資遣費及開立非自願離職證明書。

勞工局已排定勞資爭議調解會議，將於10月12日下午2時舉行，將指派專業調解人召開調解會議，努力尋求勞資和解方案，勞工局並希望透由勞檢行動釐清相關爭議事項。

勞工局表示，如果勞資雙方對於終止勞動契約事由各執一詞，最終導致調解不成立，對於勞工所受權益方面的損害，可循司法途徑解決。勞工局的勞工權益基金，設有涉訟權益補助項目，勞工局亦將協助勞工申請訴訟所需的裁判費及律師費用補助。