康軒遭控「霸凌吹哨者」！全教總要求向社會道歉：否則發動教師拒用

▲康軒文教事業董事長李萬吉從大陸返台未遵守居家檢疫規定。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

康軒文教集團董事長李萬吉日前從大陸返台後，卻在居家檢疫期間6度外出遭罰百萬，但外傳康軒疑開除檢舉董座的「吹哨者」。對此，全教總理事長侯俊良指出，康軒從事教育事業，卻做了一個非常惡劣的反教育行為，要求康軒集團應該向社會大眾道歉，否則不排除發動全國教師拒用康軒文教的書籍、商品。

侯俊良表示，李萬吉因居家檢疫期間6次違規外出，被新北市衛生局開罰新台幣100萬元。事後，李萬吉不思自我檢討，反倒是來了句「務必把搞鬼的抓出來」，企業主決定揪出有道德良知的吹哨者，接著更有長達兩天的公共場合職場霸凌，企業管理階層視而不見，因為管理階層都已經明確地收到董事長的意志，特定員工也因被霸凌而離職。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全教總認為，康軒文教從事教育事業，卻做了一個非常惡劣的反教育行為，因此要求康軒集團應該向社會大眾道歉，否則不排除發動全國教師拒用康軒文教的書籍、商品。





侯俊良提到，開公司為了賺錢無可厚非，但董事長明明就違反了防疫規定，置全民於染疫風險不顧，受罰後應該自我檢討並向社會道歉。豈知，康軒集團不僅沒有檢討董事長的違法行為，反而要揪出「吹哨者」，打壓願意為全民健康著想的人。這種行徑跟中國政府打壓李文亮醫師如出一轍，完全是違反台灣多數人民價值的做法。



侯俊良再說，康軒開辦的康橋國際學校是著名的貴族學校，以康軒集團所顯現的作風，是否也在教導這些有錢人的下一代如何當一個慣老闆、打壓勞工？康軒文教的行徑根本就是反教育的行為！



全教總認為，此事件讓康軒集團毫無是非公益、打壓勞工的企業文化完全現形，這樣的企業存在教育界，根本是對台灣教育最大的諷刺。因此，全教總要求康軒立即停止打壓勞工，並應該即刻向社會大眾道歉。否則，不排除發動全國教師拒用康軒文教產品。

