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開放萊豬唱反調？藍營讚爆何志偉　孫大千批綠：出賣人民的死政客

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▲▼民進黨立委何志偉將於立院衛環委員會、中常會提案，建請政府在美豬進口前半年，進行總量管制。（圖／記者陶本和攝）

▲民進黨立委何志偉於中常會提案，建請政府在美豬進口前半年，進行總量管制。（圖／記者陶本和攝）

記者蔡文鈴／台北報導

政府將於明年開放含有萊克多巴胺美豬進口引發爭議，民進黨立委何志偉日前於中常會建議，「美豬進口前6個月，應進行總量管制」，卻遭到遭黨內同志勸阻，被形容是「死小孩」，反倒是國民黨則大讚何志偉作法，前立委孫大千透過臉書表示，死小孩不小心逼出了民進黨的真心話。

孫大千9日表示，民進黨為了死抱住美國老大哥的大腿，寧願徹底犧牲台灣人民的健康安全，不但對美豬進口大開方便之門，甚至還要當起護航和推廣的角色；所以民進黨的立法委員在立法院裡，極盡所能的封殺限制美豬流向校園午餐及照護場所的提案，所以農委會敲鑼打鼓的提出了一個根本沒有任何實質約束效果和審查機制的台灣豬標章來虛應故事。

孫大千說，就連何志偉在民進黨內部會議提出針對美豬進行總量管制的建議時，都要被打壓封口，但最可惡的不是死小孩，而是出賣人民的死政客。

何志偉的做法引來國民黨人士大讚，北市議員羅智強表示，雖然這只是治標不治本的建議，但至少何志偉知道反應人民對瘦肉精美豬的疑慮給蔡英文聽；游淑慧也稱讚，何志偉本來就一直是一個謙和、理性的民意代表，已經有越來越多不分黨派的民意代表，表達對於萊克多巴胺的憂慮，這也是凝聚共識的好過程。

何志偉日前在中常會提出意見，認為明年美豬進口後，前6個月針對市場衝擊進行總量管制的緩衝機制，並請相關單位研議，但卻遭到黨內勸阻，黨主席蔡英文甚至當場不發一語，黨內幹部看到後，黨團總召柯建銘一度把何志偉拉到一旁討論，場面相當尷尬。

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