陳廷寵批「國軍戰力0」　顏若芳：您身為前陸軍總司令沒責任？

▲民進黨發言人顏若芳。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對退役陸軍總司令陳廷寵批評「現在國軍戰力為零，無法抵擋共軍」，引起社會撻伐。民進黨發言人顏若芳8日表示，「若國軍的戰力有如此不堪，作為培訓、提升國軍戰力的前陸軍總司令的您，沒有責任嗎？」

顏若芳表示，相較於前總統馬英九執政8年，對國軍戰力提升不用心，總統蔡英文上任以來，政府在國軍戰力優化上積極提升，不論部隊營舍、裝備更新，還是防衛軍備採購、國防自主研發與製造強化。

顏若芳表示，蔡英文投注比起過往更多的心力與資源，目的就是要讓國軍有足夠戰力，捍衛國家主權、守衛我們的家園。

不過，顏若芳說，很遺憾的，看到曾任陸軍最高位階的將領，刻意無視國軍戰力大幅提升的事實，對國軍資訊沒有與時俱進，而說出傷害國家，「而同為高階將領退役、號稱最懂國防的國民黨立委吳斯懷，在立法院，一樣無視國軍戰力提升，盲目護航，說出昧於事實」。

顏若芳表示，吳斯懷假借「言論自由」為陳廷寵的謬論做辯解，再次讓國人了解到，就是有像吳斯懷這樣的「國防專家」，國民黨才會不斷散佈「貶低國軍」、「未戰先怯」的失敗主義，對國軍守護台灣沒有信心，抹煞國軍捍衛國人安全的努力。

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