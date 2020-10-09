美豬進口就標記　民眾黨將在國發會提案「溯源管理」護食安

▲放寬美豬進口標準引起軒然大波。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

為了把關含瘦肉精之進口美豬，民眾黨擬將近來在全台各地舉辦座談所蒐集到的基層意見，彙整成提案放上國發會的公共政策網路參與平台，只要在60天之內取得5千份的附議書，主責機關就會在2個月內具體回應。

根據提案書，民眾黨除了主張萊豬進口嚴格把關，進口豬肉之再製品、混和產品、食品添加物之容器或外包裝，應標示是否含萊克多巴胺豬肉，並會透過修《食安法》手段達成。另外，還要求政府需落實源頭管理並新增特定貨號，以供辨識；要求食品標示、食品添加物相關規定應增列標示是否使用含萊克多巴胺豬肉。

提案還提到，透過政府「公共政策網路參與平台」，希望能夠匯聚民意，讓政府知道民眾對於食安議題確實非常在乎，也希望透過匯聚公民的力量，讓民進黨能找回過去「以民為本」的初心，不要以犧牲國人健康來換取政黨利益。

對此，民眾黨團總召賴香伶解釋，民眾黨近期在全台各地辦座談會，很多參與的民眾或是黨員也都提到對萊豬的疑慮，提案內容很多都是民眾對開放寒瘦肉精美豬的疑慮，包括如何不誤食、明確標籤等。目的是要蒐集公民的意見，透過各種管道讓基層的聲音被聽見。

賴香伶也坦言，該平台上某些議案的參與度不高，也無強制政府機關要做回應，但終究仍是一種民意的展現，也是讓公民可以發聲並且有機會形成修法的力量，或是給行政團隊建議。

提修法護老人、兒童 民眾黨主張「溯源管理」進口貨號做標記

因應放寬美豬進口，民眾黨立委也陸續推出修法。高虹安針對保障孩童健康，提案修「學校衛生法第23條修正草案」、「幼兒教育及照顧法第25條條文修正草案」及「兒童及少年福利與權益保障法第83條修正草案」等三案，於開議日即列入報告事項並完成一讀程序，是立法院最先提出食安的相關修法。

邱臣遠則提出「長期照顧服務法第22條條文修正草案」、「老人福利法第20條及第34條條文修正草案」、「身心障礙者權益保障法第62條及第63條條文修正草案」等三項修正草案，要求相關福利或照護機構禁止使用含有乙型受體素之食材，以保障老人、身心障礙者之身心健康。

賴香伶說，民眾黨主要的工作還是在立法院，會透過修法與國會審議嚴格把關；另一方面，可以透過該平台，讓近期到台灣各地辦座談蒐集到的意見，傳達給行政部門。

至於民眾黨對於美豬美牛的立場，賴香伶表示，如果真的擋不住，會督促政府做到「溯源管理」，在進口貨號上區分萊豬，「目前政府部門都說不可能，這樣的說法不負責」，若沒有標示的話等於沒有做到把關的責任，因此會堅持進口時在貨號上做標記。