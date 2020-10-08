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桃園消防局幼獅分隊啟用　鄭文燦：守護社區安全能量大幅提升

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▲桃園市消防局幼獅分隊重建工程8日舉行啟用典禮，市長鄭文燦致詞希望提升防災與守護社區安全能量。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局幼獅分隊重建工程8日舉行啟用典禮，市長鄭文燦致詞希望提升防災與守護社區安全能量。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府消防局幼獅分隊3年前決定拆除重建，歷經3年工程8日舉行落成啟用典禮，市長鄭文燦表示，為提供消防隊員執勤、備勤更好環境，市府積極推動消防廳舍更新，幼獅分隊廳舍是桃園市升格後第6個啟用消防廳舍，還曾獲得市府公共工程金品獎與2020國家卓越建設獎，期望啟用後能大幅提升防災與守護社區安全能量。

▲桃園市消防局幼獅分隊重建工程8日舉行啟用典禮，市長鄭文燦(中)與消防署副署長蕭煥章(右)、桃園市消防局長謝呂泉(左)等人合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局幼獅分隊重建工程8日舉行啟用典禮，市長鄭文燦與消防署副署長蕭煥章、桃園市消防局長謝呂泉等人合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，幼獅分隊工程總經費約為6千萬元，其中由中央補助4千1百20萬元，市府補助1千8百90萬元，全棟為4層樓建築，總樓地板面積則為1千多平方公尺（約320坪），這棟建築曾獲「桃園市政府第四屆公共工程金品獎」佳作與「2020國家卓越建設獎」規劃設計類優等獎項，是桃園市五星級消防廳舍。

鄭文燦強調，除幼獅分隊外，市府也將陸續完成大湳、新屋、埔子與消防車輛保養場等廳舍改建，也會推動消防相關福利措施，包括社會住宅保留警消名額，並爭取中央預算建置新屋、平鎮分隊與更新及增購消防車輛、增加消防員額等，提升整體消防能量，保障消防同仁權益。

▲桃園市消防局幼獅分隊重建工程8日舉行啟用典禮，市長鄭文燦與參與地方貴賓在幼獅分隊前留影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局幼獅分隊重建工程8日舉行啟用典禮，市長鄭文燦與參與地方貴賓在幼獅分隊前留影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防署副署長蕭煥章說，感謝市府團隊對於消防同仁支持，讓幼獅分隊重建工程順利完工，未來中央會繼續支持桃市府進行大林、觀音、山腳、龜山等消防分隊建置與消防車輛汰換購置，同時感謝消防同仁對桃園貢獻服務。

桃市消防局長謝呂泉也認為，感謝經濟部工業局楊梅幼獅工業區無償借用土地，讓幼獅分隊能順利重建，本項工程建築採簡約設計，同時融入在地工業區特色，將成為楊梅地區最現代化即時救災救護處所。

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