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擴大「禁菸區」　鄭文燦提5大環保措施提升桃園空氣品質

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▲桃園市空氣污染防制績優單位受獎者。（圖／市府提供）

▲桃園市空氣污染防制績優單位受獎者。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦29日於「桃園市空氣污染防制績優單位」聯合頒獎活動中表示，為了提升桃園環境品質，期許環保局朝5大環保措施方向努力，包括：廟宇空污減量，燃放鞭炮可用音響播放取代、金紙統一載送焚燒，以及擴大禁菸區，藉此提升室內空氣品質，盼市府與民眾共同努力，讓桃園環境更加美好。

鄭文燦提出的5大環保措施包括：第一、建立營建工地管理規範，適用單一工地到大型重劃區，再到航空城全區推動，加強裸露工地植草等維護作業，減少揚塵等營建空污問題；第二、加強工業區空污稽查，以全市設置1,000個空氣盒子為目標，亦可透過空拍機及大數據分析等，提高智慧監測及科技執法能力。

▲桃園市空氣污染防制績優單位受獎者。（圖／市府提供）

▲▼桃園市空氣污染防制績優單位受獎者。（圖／市府提供）▲桃園市空氣污染防制績優單位受獎者。（圖／市府提供）

第三、加強空氣品質淨化區植栽、植樹等減碳設計，並努力擴大數量至100處；第四、與民政局合作推動廟宇金紙、鞭炮等空污、噪音減量政策，如以音響播放鞭炮聲代替點燃鞭炮、金紙統一載送焚燒等，提升民眾環保祭祀觀念；第五、與衛生局合作擴大禁菸區，藉此提升室內空氣品質，盼市府與民眾共同努力，讓桃園環境更加美好。

▲桃園市空氣污染防制績優單位受獎者。（圖／市府提供）

▲優良機車排氣檢驗站受獎者。（圖／市府提供）

鄭市長表示，桃園市推動環境保護績效卓著，連續11年榮獲「空氣品質維護及改善工作績效展現成果」直轄市組特優，29日表揚2019年度配合市府推動各項空污管制的績優單位，獎項包括「空氣污染物減量優良廠商」2名、「配合空品不良減量廠商」3名、「優良機車排氣檢驗站」13名、「廢棄二行程機車查報績優單位」8名、「授權認證保養廠優良廠家」4名及「空氣品質淨化區認養績優單位」10名等，共計40名得獎者。

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