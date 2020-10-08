影／吃宵夜「不爽被碰一下！」杯盤滿天飛　中壢薑母鴨店兩桌客人大亂鬥

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區環北路上薑母鴨店8日凌晨發生兩桌客人打群架！有網友目睹後將現場杯盤狼藉畫面上傳臉書《我是中壢人》，有無辜客人被追打至廚房，還被高湯潑灑，從發生事情打人足足過了15分鐘警察才到，是不是我們中壢沒大人…中壢警分局澄清，警方獲報後3分鐘內出動快打部隊趕到現場，將涉嫌打人的潘姓與姚姓男子依聚眾鬥毆罪嫌移送桃檢偵辦，並釐清鬥毆原因。

▲桃園市中壢區環北路薑母鴨店8日凌晨發生2桌客人鬥毆事件，警方快打部隊趕抵現場處理。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》粉絲專頁）

▲桃園市中壢區環北路薑母鴨店8日凌晨發生2桌客人鬥毆事件，現場一片杯盤狼藉。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》粉絲專頁））

8日凌晨零時許，位於中壢區環北路上知名薑母鴨店發生兩桌酒客相互鬥毆事件，兩桌酒客相互持椅子與酒瓶相互攻擊，甚至連餐廳內燈具等都被拿來相互攻擊，現場有無辜客人不敢還手，躲到廚房內仍遭追打，還被潑灑高湯，結果一陣亂鬥後有5名客人受傷，連餐廳外停放轎車擋方玻璃都被砸破。

▲桃園市中壢區環北路薑母鴨店8日凌晨發生2桌客人鬥毆事件，現場還留有攻擊用的破碎酒瓶。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》粉絲專頁）

有網友將現場狀況上傳臉書《我是中壢人》粉絲專業，「剛剛在中壢環北路薑母鴨店有無辜的客人被坐外面説不怕警察的流氓打，還拿刀椅子瓶子打那些不還手的年輕人，有的被害人已經躲到廚房裡面還是被追進去打，還拿高湯倒在被害人的身上，從發生事情打人足足過了15分鐘警察才到，是不是我們中壢沒大人在.................」有網友認為，「其實也不能完全怪警察；抓了-法官不會判罪，都是函送，警察自然會不想辦！感覺這幾年中壢晚上不太平靜……傷人還放話不怕警察，真的在打臉整個治安和司法體制」。

▲桃園市中壢區環北路薑母鴨店8日凌晨發生2桌客人鬥毆事件，警方偵訊後將潘男（前）與姚男（後）移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）



中壢警分局表示，警方接獲報案後3分鐘內就趕到現場，其中涉嫌動手的21歲潘姓與28歲姚姓男子坦承犯行，警方初步查出，可能是雙方上廁所後不慎擦撞產生口角而引發衝突，警方已將潘、姚2人依聚眾鬥毆罪嫌移送桃檢偵辦。

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