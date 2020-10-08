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影／挨告要求「旁聽筆錄」遭拒　桃園女把女警打到腦震盪嘴角滲血

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓女子日前在網路上辱罵曹姓男子「沒水準、很78」等語，曹男8日前往青溪派出所製作筆錄提告，未料張女聞訊而來竟要求「旁聽」被員警制止，張女對員警咆哮「你們是人民褓姆」等語…突然情緒失控對王姓值班女警動手毆打，導致有腦震盪與嘴角滲血等傷勢，員警聯手制止張女後依妨害公務現行犯逮捕移送桃檢偵辦。

▲桃園市張姓女子日前在網路上辱罵曹姓男子，曹男8日上午到青溪派出所提告時，張女要求「旁聽」遭員警拒絕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓女子日前在網路上辱罵曹姓男子，曹男8日上午到青溪派出所提告時，張女（右）要求「旁聽」遭員警拒絕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，根據青溪派出所指出，40歲的張姓女子日前在網路上與曹姓男子起糾紛，曹男指控張女在其臉書帳號留言辱罵其「沒水準、很78」等語，曹男則認為人格受到侮辱，決定8日上午到派出所對張女不當言詞提告。

曹男上午9時30分抵達派出所要報案製作筆錄時，張女衝進派出所要求「旁聽」，值班的王姓女警則要求張女先行離開，不能妨礙員警為曹男製作筆錄，且張女若有疑問也可提告，請張女至受理報案區等候，但不能干擾員警執行公務。

▲桃園市張姓女子8日上午到青溪派出堅持要求「旁聽」製作筆錄，但遭員警制止。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓女子8日上午到青溪派出堅持要求「旁聽」製作筆錄，但遭員警制止。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此時，張女突然情緒暴走，堅持要「旁聽」筆錄，還對員警大聲咆哮「為什麼要幫他做筆錄？你們是人民的保母？」等語，說完突然對試圖隔開張女的王姓女警朝頭部揮拳攻擊，一旁員警立即上前制止，並以妨害公務罪嫌現行犯當場將張女制伏。

王姓女警事後送醫檢查，發現有腦震盪、嘴角滲血與手肘挫傷等傷勢，警方則依妨害公務罪嫌將張女移送桃檢偵辦。

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