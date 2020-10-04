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鄭文燦與「律師歌王」蘇明淵有約：得獎再辦一場音樂會成真！

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▲▼鄭文燦（右4）祝賀律師蘇明淵（右3）奪金曲台語歌王。（圖／翻攝自BMW & MINI 大桐臉書）

▲鄭文燦（右4）祝賀律師蘇明淵（右3）奪金曲台語歌王。（圖／翻攝自BMW & MINI 大桐臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

第31屆金曲獎台語歌王由蘇明淵「善良的歹人」拿下，成為史上第一位律師歌王。桃園市長鄭文燦４日透露，上週末才與蘇明淵約定，如果他得金曲獎，會為他再辦一場音樂會，這個夢想成真了。

鄭文燦在臉書介紹，蘇明淵在桃園執業，不僅是律師更是一位創作歌手，以自己的經歷，唱出一個又一個感人的故事，恭喜他這次得到金曲獎第31屆最佳台語男歌手獎。

鄭文燦透露，上個週末，大桐汽車在桃園為他舉辦音樂會，特別邀請自己去打氣。「我特別說，如果蘇明淵得獎，我會為他再辦一場音樂會。」鄭文燦興奮表示，現在這個夢想成真了，蘇明淵讓大家看到，任何時刻，勇敢追夢都不算太晚，努力找尋心中的方向，總有一天會開花結果，而這項獎項對他來說，絕對是實至名歸。

此外，今年最佳樂團獎由滅火器Fire EX奪下，民進黨、總統蔡英文，以及鄭文燦等皆發文道賀。鄭文燦說，滅火器長期關注社會議題，用音樂表達對台灣的感情，許多民主活動都能看見他們的表演。

他表示，滅火器2019年在桃園成功舉辦火球祭，帶給聽眾熱血感動的演出，2020年桃園電影節音樂會，也謝謝滅火器特地來桃園國際棒球場熱血開唱。今年是滅火器成軍20年，獲得金曲獎不只是給予他們支持與肯定，也期盼他們持續用音樂紀錄這個世代的故事，同時給大家希望和勇氣，讓台灣這座島嶼發光發亮。

▼鄭文燦恭喜滅火器奪金曲最佳樂團。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

▲▼鄭文燦恭喜滅火器奪金曲最佳樂團。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

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