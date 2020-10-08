中壢鐵皮屋大火濃煙四竄　5汽機車燒毀財損300萬

▲桃園市中壢區南園二路民宅8日上午發生大火，濃煙竄起高達百餘公尺。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》粉絲專頁）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區南園二路1動2層樓鐵皮民宅8日上午發生火警，濃煙從屋內竄出高達上百公尺，附近居民與行人紛紛走避，桃園市消防局第二大隊派員灌救，但大火延燒1個多小時後被撲滅，消防人員清點火場後發現1、2樓家具與5輛汽機車被燒毀，所幸無人傷亡，損失粗估逾3百萬元，起火原因正由消防局調查中。

▲桃園市中壢區南園二路民宅8日上午發生大火，消防人員全力灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，8日上午10時41分接獲報案指稱，中壢區南園二路上的2層樓鐵皮屋傳出大火，立即派出所消防局第二大隊20輛消防車、4輛救護車與58名警消趕往灌救。

▲桃園市中壢區南園二路民宅8日上午發生大火，消防人員搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於濃煙不竄從屋內竄出，消防人員從不同角度噴灑水柱降低屋內溫度，並請警方疏散附近住戶，大火延燒1小時左右，大概在上午11時53分被撲滅，消防人員清點火場並未發現人員受困，但1、2樓挑高式鐵皮民宅家具全毀，現場有2輛轎車、3輛機車被燒得僅剩骨架，延燒面積約3平方公尺，粗估損失逾3百萬元，起火原因仍待調查釐清中。

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