瑪莎拉蒂惡少2共犯還在上訴　第6度被限制出境出海

▲主嫌張敦量（右一）判刑9年確定，共犯李韋霖、陳勁豪仍繼續上訴。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市2021年發生「瑪莎拉蒂3惡少」毆打宋姓男大生案，主嫌張敦量依殺人未遂等罪判刑9年有期徒刑確定，已入監執行；共犯李韋霖、陳勁豪，一審依傷害致重傷害罪判刑4年8月，二審改依傷害罪論處改判3年，更一審再次改判3年10月，李、陳目前仍繼續上訴至最高法院，近日2人限制出境、出海將屆滿，台中高分院第6次裁定2人延長限制出境、出海8月。

最高法院2024年初認為，二審改依傷害罪論處，將刑度從4年8月將為3年，但未釐清李、陳是否對於宋姓男大生受重傷害的結果，客觀上有無預見的可能性，僅以2人沒有參與宋生倒地後的第二次犯行，便無須對張敦量提升犯意後的行為共同負責，即認定2人涉犯傷害罪，將全案發回台中高分院更一審。

更一審審酌，李韋霖與陳勁豪雖非直接下手毆擊宋生，但以合圍、推拉甚至架起宋生，供張敦量持續毆打踹踢，導致宋生重傷，且犯後仍避重就輕、圖卸刑責，迄今仍未與告訴人達成和解及賠償，撤銷改判3年10月有期徒刑。

李、陳在2022年9月獲交保，同時法院認2人所犯為最輕本刑3年以上有期徒刑之重罪，有逃亡之虞，裁定限制出境、出海，後續又分別於2023年5月、2024年1月、2024年8月、2025年5月裁定延長出境、出海。

本次限制出境、出海期間將於1月19日屆滿，為確保後續審判或執行程序順利進行，台中高分院認繼續限制2人出境、出海必要性仍在，第6次裁定延長李、陳限制出境、出海8月。