「總不能每天喊拿掃帚上戰場吧？」　朱立倫籲政府積極防止兩岸開戰





▲銀光協會創辦人朱立倫參與桃園復興區「敬老眼鏡活動」。（圖／朱立倫辦公室提供）



記者羅婉庭／台北報導

針對近日朝野達成台美復交共識，同時掀起恢復徵兵制，前新北市長朱立倫8日表示，我國夾在中美之間，政府應確保兩岸和平，「總不可能每天喊著要拿掃帚上戰場吧？」」

針對恢復徵兵制，朱立倫上午前往桃園市復興區公所參加銀光協會敬老驗光配鏡活動前受訪表示，在美中對抗的局勢之下，政府動輒得咎，要有因應措施能確保兩岸的和平、減少衝突發生的可能，此為最高原則。

朱立倫說，絕不希望兩岸發生戰事，更反對共機頻繁擾台，但是執政當局要有積極作為，「總不可能每天喊著要拿掃帚上戰場」。

針對立院日前朝野無意通過台北復交決議案，朱立倫表示，國民黨的路線非常清楚，就是堅持中華民國的立場，國民黨對於美國的態度，一直以來都是親近，從來沒有改變，堅持自由民主的立場更不容質疑。

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