朱立倫上網路節目飆唱「這首歌」　被解讀暗示角逐下屆黨主席





▲朱立倫今出席台北市議員徐巧芯、何嘉霖、謝曜宇主持的「得第一」網路節目。（圖／翻攝自Youtube）



記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫2日在網路節目中高唱當紅歌曲「太陽」，被解讀有意參選下屆國民黨主席。

朱立倫今出席台北市議員徐巧芯、何嘉霖、謝曜宇主持的「得第一」網路節目，以自身經驗分析評論歷年的競選競選廣告。朱立倫選唱「太陽」這首歌，是否代表準備好參與明年的當主席選舉？朱立倫僅說，「你我都是太陽」。

朱立倫表示，他年輕當兵時，於成功嶺結訓得到第一名，並與先總統蔣經國一同用餐，得到他的鼓勵，他相當珍惜這個難得的經驗與回憶。

朱立倫也於節目中回顧與前立委顏寬恆日前爆紅的「聽海」網路Kuso影片，朱自嘲，影片出來之後幫很多人「恢復信心」，很多人後來都敢唱這首歌了。

朱立倫也談到自己當時錄製2008年國民黨經典廣告「準備好了」的過程，只有「桃園需要你」、「我準備好了」兩句台詞，但最後廣告呈現出來氣勢相當磅礡，徐巧芯也笑稱，這個過程就是體驗當一個演員的感覺。

在節目最後的片尾曲時間，朱立倫選擇「太陽」一曲，徐巧芯笑稱很有政治意味，解讀明年黨主席選舉是否要成為國民黨的太陽，並追問原因，朱立倫僅說，最近太陽很大、你我是太陽，並未正面回應。