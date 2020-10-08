iPhone 13 遭爆「剪瀏海」！　搭載 120Hz 高階顯示器

▲iPhone 13 傳出瀏海面積將會縮減。（圖／路透）



記者謝仁傑／綜合報導

國外爆料人士 @Ice Universe 在推特上大膽預測，蘋果明年將推的 iPhone 13 會「剪瀏海」。蘋果自從 iPhone X 之後，開始搭載前置 TrueDepth 鏡頭系統，具有 Face ID 的功能。

Ice Universe 在預測蘋果消息向來有不錯的風評，他在推特PO文中，畫出了 iPhone 12 與 iPhone 13 的瀏海面積比較，暗示2021年的 iPhone 13 瀏海面積會更小；草圖也顯示，凹口的高度可能會縮小，但寬度可能不便。據《MacRumors》報導，傳聞尺寸僅 5.4吋的 iPhone 12 mini，可能是唯一具有較窄瀏海缺口的機型。

iPhone 瀏海缺口一直是蘋果用戶們分歧的焦點，許多人不習慣 iPhone 螢幕上多了一塊瀏海，而另一派人則認為 Face ID 帶來比 Touch ID 更加便利和安全的解鎖功能。

分析師 Rose Young 表示，iPhone 13 系列會與 iPhone 12 有相同螢幕尺寸，ProMotion 具備 120Hz 螢幕刷新率，並改善鏡頭感測和 6GHz 5G 的連接。

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