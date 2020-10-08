　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 13 遭爆「剪瀏海」！　搭載 120Hz 高階顯示器

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 11系列開賣以來持續熱銷，甚至擠下長期盤據首位的iPhone8。（圖／路透）

▲iPhone 13 傳出瀏海面積將會縮減。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

國外爆料人士 @Ice Universe 在推特上大膽預測，蘋果明年將推的 iPhone 13 會「剪瀏海」。蘋果自從 iPhone X 之後，開始搭載前置 TrueDepth 鏡頭系統，具有 Face ID 的功能。

Ice Universe 在預測蘋果消息向來有不錯的風評，他在推特PO文中，畫出了 iPhone 12 與 iPhone 13 的瀏海面積比較，暗示2021年的 iPhone 13 瀏海面積會更小；草圖也顯示，凹口的高度可能會縮小，但寬度可能不便。據《MacRumors》報導，傳聞尺寸僅 5.4吋的 iPhone 12 mini，可能是唯一具有較窄瀏海缺口的機型。

iPhone 瀏海缺口一直是蘋果用戶們分歧的焦點，許多人不習慣 iPhone 螢幕上多了一塊瀏海，而另一派人則認為 Face ID 帶來比 Touch ID 更加便利和安全的解鎖功能。

分析師 Rose Young 表示，iPhone 13 系列會與 iPhone 12 有相同螢幕尺寸，ProMotion 具備 120Hz 螢幕刷新率，並改善鏡頭感測和 6GHz 5G 的連接。

＃ 對面的女孩看過來～～

iPhone 12 問世倒數七日！全系列「售價、規格特色」浮上檯面

10/13 即將登場！　iPhone 12 新機傳聞總整理：售價規格一次看

難抉擇！iPhone 12 mini傳捨棄「5大夯功能」　電池過小壽命短

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／剁媽媽頭丟窗外！桃園逆子將出獄　高院急開庭結果出爐
少女被3男輪流性侵　台南警方回應了
快訊／台北馬偕公費流感疫苗告急！成人中午前打完、孩童下午也沒
20歲網美拍綁架片「遭誤射爆頭」！　屍體被丟原地
旅美再+1！海盜簽下台灣潛力強投　簽約金3千多萬
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 12四款模型機！神人曝光「4大全新重點」　mini討論度炸鍋

iPhone 13 遭爆「剪瀏海」！　搭載 120Hz 高階顯示器

這台螢幕要價600萬元　夏普A8展示全球最大120吋8K顯示器

比iPhone 11晶片快！ 網測A14晶片跑分「性能超強大」

蘋果新品「AirTag」長這樣？　10/13 發表會見真章

LINE FRIENDS棒球派對國慶日開打　熊大帶隊兔兔萌翻洲際球場

Android用戶快刪！16種App驚傳「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

超精彩！蘋果發表會「5搶眼新品」一次看　iPhone 12絕美色系曝光

iPhone 12 問世倒數七日！全系列「售價、規格特色」浮上檯面

iPhone 12最快下周可開放預購　新款耳機有望同時發布

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

超商店員私吞6萬元包裹被逮！　 阿公心疼：交到壞朋友走上歪路

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

147cm美腿女孩機車上無助搖晃 雙腳踩不到地「釋放中柱」好辛苦

療癒！掏耳初體驗挖出「蠶寶寶」她享受洗眼睛、清耳洞爽到睡著

iPhone 12四款模型機！神人曝光「4大全新重點」　mini討論度炸鍋

iPhone 13 遭爆「剪瀏海」！　搭載 120Hz 高階顯示器

這台螢幕要價600萬元　夏普A8展示全球最大120吋8K顯示器

比iPhone 11晶片快！ 網測A14晶片跑分「性能超強大」

蘋果新品「AirTag」長這樣？　10/13 發表會見真章

LINE FRIENDS棒球派對國慶日開打　熊大帶隊兔兔萌翻洲際球場

Android用戶快刪！16種App驚傳「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

超精彩！蘋果發表會「5搶眼新品」一次看　iPhone 12絕美色系曝光

iPhone 12 問世倒數七日！全系列「售價、規格特色」浮上檯面

iPhone 12最快下周可開放預購　新款耳機有望同時發布

國民黨破天荒提案「台美復交」　BBC曝背後真正目的

太妍獻聲OST耳朵懷孕啦！《布拉姆斯》看點還有「暖男」金旻載

疫情嚴峻油價波動　專家預估下周汽油有望調降「加油再等等！」

汪小菲自首認做了「大S不喜歡的事」！　結婚10年告白：還是沒忍住

蘭嶼停航兩天！今恢復船班…千名遊客塞爆港口嗨喊：終於可以回家

資深控衛卓吉奇G5恐難回歸　熱火少了他根本沒機會奪冠？

竟有人一次打包35條！木瓜霜大特價125元　乾燥、破皮都能用，CP值破表

「我很羨慕原住民！」　陳玉珍：每次我說不是台灣人時就很多人批評

金髮男搭機脫鞋被制止惱羞！　舉「白起司」伸到隔壁：給你聞

美選辯論再提「川普和平轉移政權」　彭斯避談：我們會贏

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

3C家電熱門新聞

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

超精彩！蘋果發表會「5搶眼新品」一次看　iPhone 12絕美色系曝光

蘋果副總裁：新iPad Air的Touch ID是「難以置信的工程壯舉」

iPhone 12 問世倒數七日！　全系列規格特色浮上檯面

蘋果新品「AirTag」長這樣？　10/13 發表會見真章

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

iPhone 12最快下周可開放預購　新款耳機有望同時發布

不只iPhone 12！蘋果邀請函「藏新品彩蛋」　2顏色含意曝光

iPhone電池不給力的看過來！　台灣大月底前換電池只要990元

災情不斷！蘋果證實 iOS 14藏「7大嚴重問題」

iPhone 12要來了！首發價格曝光

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

10/13 即將登場！　iPhone 12 新機傳聞總整理：售價規格一次看

比iPhone 11晶片快！ 網測A14晶片跑分「性能超強大」

更多熱門

相關新聞

找不到病人家屬！護理師：一定要設醫療卡

找不到病人家屬！護理師：一定要設醫療卡

「在急診看過太多太多急救的病人，車禍的病人入院找不到家屬。」一位急診護理師日前在《Dcard》發文，提到她看過太多病人送急診，院方卻找不到如何聯絡家屬的情況，「我遇過的病人，幾乎沒有使用此功能。」於是她就在文中教學蘋果手機的「醫療卡」功能，提醒大家真的要設定，畢竟凡是不怕一萬、只怕萬一。

比iPhone 11晶片快！ 網測A14晶片跑分「性能超強大」

比iPhone 11晶片快！ 網測A14晶片跑分「性能超強大」

蘋果新品「AirTag」長這樣？　10/13 發表會見真章

蘋果新品「AirTag」長這樣？　10/13 發表會見真章

享受「蘋果全家餐」最低價6.8萬！

享受「蘋果全家餐」最低價6.8萬！

立訊越南廠出包頻頻　跨入iPhone組裝還要再等等

立訊越南廠出包頻頻　跨入iPhone組裝還要再等等

關鍵字：

蘋果AppleiPhoneiPhone 13

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

快訊／館長案破案曙光！竹聯寶和會要角到案

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

館長槍手所屬幫派遭抄家　警嗆：都不准跑

《玩很大》行前通知留小鬼名字

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

小鬼追思會「驚見白霧」在張立東頭上！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你
雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面