iPhone 13 遭爆「剪瀏海」！　搭載 120Hz 高階顯示器

▲iPhone 13 傳出瀏海面積將會縮減。（圖／路透）
記者謝仁傑／綜合報導
國外爆料人士 @Ice Universe 在推特上大膽預測，蘋果明年將推的 iPhone 13 會「剪瀏海」。蘋果自從 iPhone X 之後，開始搭載前置 TrueDepth 鏡頭系統，具有 Face ID 的功能。
Ice Universe 在預測蘋果消息向來有不錯的風評，他在推特PO文中，畫出了 iPhone 12 與 iPhone 13 的瀏海面積比較，暗示2021年的 iPhone 13 瀏海面積會更小；草圖也顯示，凹口的高度可能會縮小，但寬度可能不便。據《MacRumors》報導，傳聞尺寸僅 5.4吋的 iPhone 12 mini，可能是唯一具有較窄瀏海缺口的機型。
October 7, 2020
iPhone 瀏海缺口一直是蘋果用戶們分歧的焦點，許多人不習慣 iPhone 螢幕上多了一塊瀏海，而另一派人則認為 Face ID 帶來比 Touch ID 更加便利和安全的解鎖功能。
分析師 Rose Young 表示，iPhone 13 系列會與 iPhone 12 有相同螢幕尺寸，ProMotion 具備 120Hz 螢幕刷新率，並改善鏡頭感測和 6GHz 5G 的連接。
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