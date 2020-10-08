病人送急診「聯絡不到家屬」！護理師教設定醫療卡：鎖定也看得到

▲原PO是急診護理師，發文提醒大家要設定醫療卡或緊急聯絡人。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「在急診看過太多太多急救的病人，車禍的病人入院找不到家屬。」一位急診護理師日前在《Dcard》發文，提到她看過太多病人送急診，院方卻找不到如何聯絡家屬的情況，「我遇過的病人，幾乎沒有使用此功能。」於是她就在文中教學蘋果手機的「醫療卡」功能，提醒大家真的要設定，畢竟凡是不怕一萬、只怕萬一。

這位急診護理師文中表示，現在大多數的人都是用iPhone，而iPhone有一個很好的功能，「就是它內建可以建立自己的醫療卡」，不用解鎖就能看到緊急聯絡人和家屬電話。她解釋道，自己遇過的病人幾乎都沒有用這個功能，導致第一時間無法馬上通知對方家人，「建立此功能主要是若有發生突發狀況時，能方便找到家屬。」

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護理師接著曝光設定方式，首先打開「設定」，點進「健康」，裡面有一個「醫療卡」，點進去後就可以輸入緊急聯絡人、家人電話，相當簡單不耗時。最後她提醒，「記得！一定要分享在鎖定畫面」，設定好之後可以長按關機鍵和下音量鍵，確認資料有跑出來，「方便在緊急狀況時，能夠第一時間聯絡到家屬。」

▲先點進設定，再選健康。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲接著選醫療卡，製作一張醫療卡。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲填醫療卡時，除了要寫緊急聯絡人，其他資料也是越詳細越好。填好後記得按完成。（圖／記者鄺郁庭攝）

貼文一出，就有人在留言處補充，「安卓也有喔！叫緊急資訊，鎖定畫面下按緊急通話後上方可開啟緊急資訊欄！」、「三星也可以喔！解鎖畫面的下面有一個緊急電話 ，進去之後左下角還可以設定過敏藥物、血型。」

其他網友也紛紛表示，「2年前設定過，原來設定醫療卡真的有用」、「警察也會試試看打開醫療卡，有的話就能通知家人或朋友來領回手機，建議可以設定醫療卡～」、「原本以為沒什麼用，經過這篇文章長知識了，已馬上設定，謝謝原po辛苦了」、「一知道有這個功能的時候我就立刻key上去了，寫的越詳細，越能協助旁人在緊急的時候救你一命。」