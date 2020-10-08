取代味精！炒高麗菜加「它」鮮味再升級　內行人讚：廚師級技巧

▲炒高麗菜。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

台南食物「偏甜」的口味一直被許多人熱烈討論，一名網友日前去台南工作時，耳聞友人家不但炒高麗菜會加「糖」，就連煮湯也會，讓他不禁直呼，「真的有點厲害！」貼文一出，立刻引發騷動，其中還有人大讚，「炒菜加一點糖是廚師級技巧。」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「炒高麗菜加糖」為題發文，身為台中人的他先前去台南工作時，意外得知友人家炒高麗菜時，居然會加糖來調味。原PO表示，炒高麗菜這種配飯吃的鹹食居然也可以加糖，「真的有點厲害！」

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原PO詫異之餘，也詢問了友人為什麼要加糖，對方則告訴他，其實很多南部人都會這樣調味，連煮湯也可以這麼做；原PO得知後便好奇詢問，「有南部炒高麗菜加糖的八卦嗎？」

▲網友回應，在菜裡加糖其實是很常見的烹調方式。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，大票網友紛紛留言回應，「這煮菜方法很常見」、「台北一堆也是這樣煮」、「這跟台南無關，這煮法很正常」、「炒菜加糖是很常見的手法吧」、「鹽和糖通常一起加，比例不同而已」。

此外，也有網友說明加糖的用意，「提鮮啊！炒菜加糖蠻正常的」、「就是為了怕死鹹，很多都會加」、「提味、取代味精啊」、「少許白糖提鮮」。