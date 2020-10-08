國慶煙火在台南卻不見國旗　台南藍軍特邀泳裝國旗美女來助陣！

▲台南市議會議長郭信良、國民黨市議會團，與身著國旗泳裝的美女，手持中華民國生日快樂手板，熱情歡迎全國大眾不分藍綠，一起來台南歡度國慶看焰火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會議長郭信良、國民黨市議會團，8日攜手召開一場別開生面記者會，身著國旗泳裝的美女，手持中華民國生日快樂手板，站在議會噴泉廣場，跟著飛揚的國旗旗海，熱情歡迎全國大眾不分藍綠，一起來台南歡度國慶看焰火。

國慶焰火在台南，台南市議會國民黨團日前開砲，怒轟台南市政府活動現場不見一面國旗，沿路也看不到旗海，連文宣扇子國旗也不見蹤跡，因此黨團特別邀請議長郭信良和國旗泳裝美女一起召開記者會，希望各界能看到國旗的光輝，領略國旗之美。

台南市議長郭信良、國民黨團書記長王家貞、蔡育輝、洪玉鳳、蔡淑惠、林燕祝、林美燕、尤榮智、李鎮國、盧崑福、李中岑，特別率領來自台北、台中、嘉義高雄和台南本地的美女姿穎、駱駱、子筠、蕾蕾、淇淇、宇彤，身著國旗泳裝出席記者會。

議長郭信良滿臉笑容地歡迎全國民眾前來台南共度雙十佳節，郭信良議長表示，慶祝國家生日是不分黨派的，市議會7日就開始懸掛國旗，台南市政府看到也跟著掛國旗慶國慶，今年台南國慶焰火施放2萬7千多發，比去年多8千多發，相當精采，活動分3個主題，有專用接駁車道，時間3分鐘一班，參與的民眾可以根據自己規劃，選定不同地點同樂。

王家貞謝謝郭信良議長支持，並為台南爭取許多建設，今天邀請6位健康美麗的女孩身著國旗泳裝展現熱情之美，大家都以歡欣的心情迎接中華民國生日，黨團邀請全國鄉親一起來台南共度光輝國慶，黨團女議員特別秀出彩繪的國旗指甲貼紙，讓大家感受濃濃的國家生日喜慶氣氛。

來自台南的宇彤代表國旗美女介紹成員，其中1位是來自重慶的大陸新娘還是2個孩子的媽，但身材依舊曼妙，她自己代表國家參與多次國際選美，並獲得獎項，因為特別的機緣，她設計國旗泳裝就是希望讓國際看到中華民國的熱情和親切，今年因為疫情，海外同胞無法回國慶國慶，她們希望藉著國旗泳裝展現青春活力，跟僑胞同心慶國慶。

・被譽為「穩定膚況神器」

