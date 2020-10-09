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台男問存100萬「娶烏克蘭新娘」有多爽　行家潑冷水：你只想壞壞

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▲▼有網友問「娶烏克蘭新娘」有多爽，被內行人打潑冷水。（圖／網友toykoya授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲有網友問「娶烏克蘭新娘」有多爽，被內行人打潑冷水。（圖／網友toykoya授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林彥臣／綜合報導

台灣單身男子娶不到老婆，儼然成為一項社會問題，有不少人轉向海外尋求姻緣，除了行之有年的的東南亞婚姻之外，近10年來開始有台男尋求烏克蘭、俄羅斯等東歐國家美女聯姻。就有網友在PTT八卦板發問，存100萬娶烏克蘭新娘有多爽，卻遭到內行人霸氣秀出自己的東歐女友照片，並潑冷水打臉，直言這位網友只是想要人家的身體而已。

網友提問表示，小弟長年單身狗，最近找婚姻仲介，可以娶外籍新娘，省吃儉用存有一筆100萬元的結婚基金，想物色烏克蘭處女娶回台灣，想請問烏克蘭新娘好伺候嗎？煮飯不知道會不會煮台菜？「但是我知道做愛一定很爽」，烏克蘭女生很漂亮，根本屌打台女。

▲新台幣,鈔票,錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲100萬台幣在歐洲根本就是個不起眼的小錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

一位熟知東歐文化的網友toykoya回應表示，首先要了解，烏克蘭新娘首選的對象是歐洲人，只靠花錢買到的通常是當過小姐的，再說100萬相當於3萬歐元，連基輔最偏僻的10坪公寓頭期都買不起了，試問一下，…「這點錢你連中歐的年收入一半都不到」。

toykoya分析台灣與烏克蘭之間的文化差異，如果是台灣人過去烏克蘭，很難在當地生存、找工作、創業，烏克蘭的政治、社會充斥壟斷、寡頭、講關係的情況，不像台灣是互扶 產業相對均衡，烏克蘭勞動者收入很低，更別說烏克蘭長期接受歐洲金援都能把首都玩得像非洲一樣，而且烏克蘭除了人長得漂亮以外，基本上什麼都沒有，稅很高、工作少，街道跟台灣一樣破爛。

▲▼肥宅。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲網友點出，台男的個性根本很難適應獨立性高的歐洲人。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

如果是烏克蘭新娘到台灣，toykoya分析，台男的個性完全無法適應歐洲人，歐洲人獨立性高、有個性，大部分台男只是想找個「能幹」的傭人，回家奉養自已的爸媽，跟父母同居在歐洲人眼裡就是個魯蛇，就算你年收百萬，寄錢養父母也是魯蛇，在歐洲人眼裡18歲成年，父母的家庭就跟你沒關係了，在俄語裡面根本沒有孝順這個單字，更別提台男經常有意無意以自己為媽媽藉口，去欺負自己老婆或女友。

反之，在台灣人的文化裡，不孝養父母根本魯蛇，但是如果你這麼做，在烏克蘭妹子眼中，你又是魯蛇，變得兩邊都得罪，除非你經濟能力特別好，才有辦法解決這個問題。

toykoya進一步解釋，東歐女性講求大男人主義，更喜歡8+9類型的，能夠浪漫帥氣就好，就算老公是個小白臉，她們也有可能自己去接CASE賺錢養家，只要老公疼自己一個人。

▲睡覺,情侶,性愛,夫妻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友怒嗆原PO的心態，只是想找個做愛的對象而已。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

toykoya怒嗆發文的原PO，「其實你只是自卑，還自不量力，加上變態，只是想找個做愛的對象」。

網友在推文中回應表示，「專業推，台灣人媽寶個性還是娶東南亞比較適合」、「台灣低端還有買老婆這種觀念，跟中國農村一樣噁心，難怪」、「推，台男只想買個傭人，現在連越南女、印尼女都瞧不上台男」、「拜託不要再害人了，垃圾台男基因不需要留下」、「你這麼嗆，要懷著買女人美夢的魯蛇如何自處？」、「一堆台男幻想被戳破氣噗噗XDDD可憐哪」。

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