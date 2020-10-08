台灣被虧重口味！他看傻「日本才是」　網突破盲點：重的地方不同

▲拉麵。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

有些日本食物非常重口味，以拉麵來說，某些店家的湯頭甚至還會濃成塊。先前有網友發文丟出討論，由於台灣的洗腎率高，因此不少人會把責任歸咎在食物口味太重，不過對他來說，日本才是真正的重口味！貼文一出，也立刻引發網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「日本食物口味重還是台灣食物口味重」為題發文，台灣有不少人需要洗腎，對此，就有人將責任歸咎於台灣的食物太重口味。不過原PO就感到不解，其實台灣的口味已經相對清淡，與日本相比，台灣的拉麵根本只是小CASE，完全是小巫見大巫。

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▲原PO覺得日本的食物比台灣還要重口味。（圖／翻攝自PTT）

原PO緊接著也好奇詢問，「到底是日本食物口味重，還是台灣食物口味重？」貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「台灣重口味都添加物」、「你會每天吃鹽酥雞，但你不會每天吃拉麵」、「日本口味真的很重」、「台灣口味在世界上真的算清淡的」、「日本連平日喝的味噌湯都很鹹」、「喝過日本味噌湯，絕對沒有台灣的『清湯』鹹」。

其中，也有網友點出不同看法，「台灣連蔬菜都一堆油鹽」、「日本鹹，台灣油」、「台灣重油，日本重鹹，日本的醬油越往北越鹹，九州則偏甜」、「日本是有鹹有甜，台灣是不管什麼都又油又鹹」。