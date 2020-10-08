大陸發大財當年都靠「台商港商」　網怒：現在兒子不認父親

▲大陸從當年的一窮二白，變成現在的是世界第二大經濟體，貢獻最多的是台商與港商。（圖／記者謝婷婷攝）



記者林彥臣／綜合報導

大陸短短不到30年的經濟起飛，從當年的一窮二白，躍升成為現在的世界第二大經濟體，堪稱世界罕見的奇蹟，尤其當年第一波提供資金、技術的台灣與香港，更是提供了最大的貢獻。相關話題在PTT八卦板上引發討論，有網友感嘆，對於現在大陸對待台灣與香港的行為，就像是兒子不認父親一樣。

原PO發文表示，1999年台商一批一批的去大陸，創造許多不可能，只要1999年到2004年去的幾乎都是賺錢的，是不是台商賺大錢，讓中國有代工起飛？

網友在推文中表示，「中國前20大出口企業，14家都是台商」、「中國是台商港商帶起來的，現在兒子不認父」、「絕對是拉，中共死不認帳，帶人帶技術去 就是那些台商」、「戒急用忍時，開始起飛」、「是，送錢就算了還送技術，一堆垃圾」、「中國所有商業模式，都是台灣人教的 沒台灣模式，不然連支票是什麼都沒聽過」。

有網友分析，一開始靠香港，接下來依次台灣、日本、美國資金，90年代美國更是後來居上，02年開始火力全開，日本也差不多，台灣香港更是錢進大陸債留本土， 然後現在他們超痛恨這四個原始金主。

另外一位網友回憶，才不是1999年開始進去的，他國中同學的爸爸在1988年左右就過去了，那時候的中國就是窮到什麼都沒有，台商在那邊像土皇帝一樣，不過那時候的中國很艱苦，所以即使薪水開的是台灣的3~4倍薪水，還是很多人不願意去，而且那時候也沒有直航，要透過第三地才能進去中國。

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