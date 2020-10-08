【廣編】最熟悉的經典美味！十月連假循著肉燥香　跟著統一麵來趟臺南漫遊之旅

▲最熟悉的經典美味，在台飄香五十載，十月連假就循著肉燥香、跟著統一麵的腳步，來趟臺南漫遊之旅吧！



圖、文／統一麵提供

沿襲自臺南擔仔麵的國民經典品牌統一麵推出「肉燥香．料理大賞」，以經典熟悉的統一肉燥麵連結在地經典店家，共同打造府城懷舊漫遊地圖，從白天玩到黑夜！

連續兩年翻玩夜市小吃的統一麵「肉燥香．料理大賞」今年來到臺南花園夜市，10/1起每周四、六、日，集結7間人氣店家共同推出10道限定料理，包含台味經典組、異國風味組、濃郁重口味組，同場加映擁有37年歷史、在地人最愛的《觀光城雪乳冰》及《觀光城友愛夜食堂》古早味肉燥麵，還有孔廟附近必吃的《保哥黑輪》炒泡麵。

超過一甲子歲月的帆布老舖《合成帆布行》用一針一線傳承了三代，本次活動推出聯名帆布袋與杯墊，復刻印製民國60年代統一麵經典四格漫畫。

由老厝改造的民宿《想起》、《神榕一四七》，空間裡結合歷史、古物與在地人文精神，活動期間現場也有統一麵歷史小展，於活動期間入住即可獲得旅客迎賓禮（數量有限，贈完為止）。

擁有70年歷史的《全美戲院》，迄今仍保留傳統手繪電影看板的純樸懷舊風格，出自於國寶級看板手繪大師顏振發師傅之手。本次活動統一麵邀請顏振發師傅復刻重現統一麵民國60年代廣告畫報，也代表著統一麵系列從老到少都是國民經典。

活動期間10/1（四）～11/8（日），到統一麵官方IG指定貼文@2位好友，邀請他們一起來場漫遊之旅，還有機會獲得統一麵造型icash。（活動內容詳見統一麵官方IG@uninoodle_official說明）