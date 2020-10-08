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影／「我很羨慕原住民！」　陳玉珍：每次我說不是台灣人時就很多人批評

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記者楊蕓／台北報導

阿美族青年楊品驊日前在海峽論壇大會演講時高喊「我是驕傲的中國人」，引發爭議。國民黨立委陳玉珍質詢問到此事時，坦言「我每次說我是金門人、不是台灣人的時候，就很多人批評我，我很羨慕原住民族。」

▲▼立法院內政委員會 原住民委員會主委夷將·拔路兒 立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳玉珍質詢原住民委員會主委夷將・拔路兒 。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣青年代表、阿美族人楊品驊日前出席第12屆海峽論壇大會，上台演講時高喊：「我來自台灣的部落，我是驕傲的中國人」，引發爭議。原住民族委員會當時透過新聞稿回應，原住民族不是炎黃子孫，也不是中華民族，絕非同文同源，呼籲任何個人前往中國應嚴守我國法律，勿遭中國政府利用，成為中國統戰台灣的樣板。

立法院內政委員會8日邀請原住民族委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況，並備質詢，民進黨立委賴惠員、沈發惠等都關注楊品驊於海峽論壇發表的「我是驕傲的中國人」爭議言論，呼籲原民會應展現更積極作為，而非只用一篇新聞稿來聲明立場。

▲▼立法院內政委員會 原住民委員會主委夷將·拔路兒 立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原住民委員會主委夷將・拔路兒。（圖／記者屠惠剛攝）

陳玉珍質詢時詢問，「台灣原住民屬於南島語族，不是炎黃子孫，也不是中華民族嗎？」原民會主委夷將・拔路兒表示，「我們本來就不是炎黃子孫，祖先告訴我們，原來就是住在台灣這塊土地，國內外的學者都認為台灣原住民是南島語族，發源地在台灣。」

陳玉珍接著表示，總統蔡英文說過「台灣人就是自由人、民主人，只要她當總統的一天，她會努力讓國民沒有一個人必須為他們的認同道歉」，當你們說出是南島語族，不是中華民族的時候，沒有人指責過你們 ，夷將・拔路兒回答「是」，陳玉珍則說，「但我每次說我是金門人、不是台灣人的時候，就很多人批評我，我很羨慕原住民族。」

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