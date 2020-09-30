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林志玲捲歐陽娜娜《我的祖國》風波　陳玉珍：任何藝人都有表演自由

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▲國民黨立委陳玉珍聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

藝人歐陽娜娜、張韶涵將於中國國慶晚會上，與其他中港藝人合唱《我的祖國》等歌曲，引起正反熱議，名模林志玲也遭網友挖出去年前往內蒙古進行慈善活動，陪當地小孩唱《我和我的祖國》的畫面。對此，力挺歐陽娜娜的國民黨立委陳玉珍30日受訪時再次強調，任何藝人都有表演自由、言論自由，「我們要對自己的民主制度有信心，不要無限上綱。」

兩岸人民關係條例第33-1條第1項規定：「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得為下列行為：一、與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構） 、團體為任何形式之合作行為。二、與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作行為。」

文化部日前表示，陸委會已將依法查處是否違反台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，依陸委會認定，如果相關行為涉文化部主管事項，文化部將配合陸委會依法核處。

▲歐陽娜娜登央視被罵，首發文。（圖／翻攝自IG／歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜登央視被罵。（圖／翻攝自IG／歐陽娜娜）

國民黨立委陳玉珍則力挺歐陽娜娜，她昨天於政論節目《新聞面對面》強調，她不是在幫特定人辯護，而是在幫這個制度辯護，言論自由、表演自由是一種基本人權，大家都在批評大陸不好，批評他們做一些抑制言論自由的事情，「我們為什麼要跟大陸學習？」並說如果要無限上綱把所有事情跟大陸扯在一起，就當作是叛國，那是否也不能使用淘寶、大陸製造的東西。

隨歐陽娜娜風波延燒，網友也挖出林志玲曾在去年前往內蒙古進行慈善活動，陪當地小孩唱《我和我的祖國》的畫面。對此，陳玉珍30日受訪時表示，她主張藝人的表演自由、言論自由，我們要對自己的民主制度有信心，不要無限上綱，不要變成麥卡錫主義，凡事不站出來叫囂就是中共同路人，「中華民國之所以偉大，就是因為民主自由包容多元思想，令人驕傲，不管歐陽娜娜也好，林志玲也罷，任何演藝人員都要充分享有這樣的自由。」

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