台南文化中心E5立體停車場工程動土　便利東區民眾未來停車使用

▲台南市文化中心E5立體停車場，由市長黃偉哲主持開工動土典禮活動，祈求工程平安順遂如期如質完工啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為改善台南市停車問題，市府積極向中央爭取前瞻基礎建設闢建立體停車場，8日上午開工動土的文化中心E5立體停車場，是台南市第三座前瞻立體停車場，也是一座多功能目標的停車場，由市長黃偉哲主持開工動土典禮活動，祈求工程平安順遂如期如質完工啟用，以紓緩東區德安百貨商圈及文化中心附近停車需求。

市長黃偉哲表示，台南市為文化古都，市區人口稠密、交通運輸頻繁，再加上觀光遊憩旅次量大，停車需求高，而道路路幅所能提供路邊停車空間有限，市府積極向中央爭取前瞻基礎建設計畫支持，共有7案停車場工程獲中央補助經費達13.8億元。

8日動工的文化中心E5立體停車場總計畫費用3.74億元，中央補助1.8億元、市府自籌1.94億元，完成後除可提供汽車位219席及機車位279席外，其中一、二樓闢建為文藝展演空間可滿足講座、工作坊、展覽等使用需求，平面戶外則將打造為綠化、文藝之走廊，形塑停車場成為都市之肺新意象，可大幅提升市民生活品質並為東區注入一股新活力，成為市民休憩活動的最佳選擇。

交通局局長王銘德表示，本案基地位於台南文化中心後方，鄰近台糖長榮酒店、德安百貨、巴克禮公園等活絡休憩場所，基地面積約2314平方公尺，建築物為地下1層、地上8層樓之鋼筋混凝土（RC）結構物， 停車場工程預計於今年11月1日正式開工，工期為720日曆天，預計111年10月底完工、112年啟用。

交通局長王銘德指出，考量未來施工期間原文化中心廣場停車場暫取消服務，為避免市民朋友至文化中心休憩、看展停車不便，已規劃施工期間停車配套措施，民眾可就近選擇森活停車場、榮譽街停車場、巴克禮公園停車場、德安百貨停車場及長榮酒店停車場等，總計可提供1133席小客車格位、574席機車格位，相關資訊及引導指標均會在開工前詳細揭露及設置，請民眾多加利用。

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