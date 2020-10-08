尿布全是血！29歲獸父性侵「10月大親生女」致死　檢方心痛：很難想像

▲一名10月大的女嬰遭父親性侵致死。（示意圖／LibreStock）

記者張寧倢／綜合報導

美國賓州3日發生意起駭人聽聞的性犯罪事件，一名10個月大的女嬰在家中被29歲的父親史蒂芬斯（Austin Stevens）性侵，送醫後仍不幸身亡。史蒂芬斯目前被檢方起訴了，包含非自願不正常性交、兒童性侵害、嚴重性侵害等多項罪名。

根據《福斯新聞》報導，才出生10個月的女嬰莎拉（Zara Scruggs）3日在家中遭到父親性侵，救護人員接到911報案電話趕到現場時，發現她毫無反應，緊急將她送醫，午夜時分被宣告死亡。驗屍報告顯示，根據現場救護員所提供莎拉當時身穿的充血尿片檢驗得知，她生前曾遭到性侵害，頭部也受到鈍器傷害，詳細死因還須等法醫提交報告後才能斷定。

▲實在令人髮指！獸父史蒂芬斯連10月大親生女兒都性侵。（圖／翻攝自蒙哥馬利縣檢察官辦公室）

調查人員表示，史蒂芬斯是一名足球助理教練，透過他手機的紀錄發現，他在打給911前在Google上搜尋了將近一小時，內容包括「如果嬰兒停止了呼吸」、「如果聽不到嬰兒的心跳或脈搏要怎麼辦」、「我的孩子沒有呼吸了」以及「如何知道嬰兒是否已死亡」等紀錄。

蒙哥馬利郡地方檢察官斯蒂爾（Kevin Steele）6日表示，這個案件非常令人不安，很難想像一個父親對嬰兒性侵犯，甚至沒有採取任何行動來挽救她的生命，導致了她的死亡。」史蒂芬斯目前遭被當局拘留，保釋金高達100萬美元（約新台幣2871萬元），並被起訴包含非自願不正常性交、兒童性侵害、嚴重性侵害等多項罪名，審判預計於13日舉行。