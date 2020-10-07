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守護市民健康　台南藍軍要求提供隨身攜帶萊克多巴胺試劑

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▲台南市議會國民黨團，國民黨團砲轟台南市立委林宜瑾，封殺幼托等場所禁用萊克多巴胺瘦肉精食材案，並要求市府提供隨身攜帶萊克多巴胺試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團，國民黨團砲轟台南市立委林宜瑾，封殺幼托等場所禁用萊克多巴胺瘦肉精食材案，並要求市府提供隨身攜帶萊克多巴胺試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

萊克多巴胺美豬議題7日持續在台南市議會發酵，國民黨團砲轟立委林宜瑾，封殺幼托等場所禁用萊克多巴胺瘦肉精食材案，相較表態拒吃瘦肉精的市長黃偉哲，林宜瑾真的對不起台南鄉親，為保民眾健康，黨團要求台南市政府研發檢測萊克多巴胺試劑，提供市民既可定性又可定量測出萊克多巴胺的隨身攜帶試劑 。

王家貞指出，國人非常關切自身健康，民進黨在野時也是全力反對萊克多巴胺美豬進口，因為只要是人都會談，誰知民進黨全力執政後要開放萊克多巴胺美豬，嚇得國防部、體育署等相關部會紛紛說不會讓國軍和選手吃瘦肉精豬肉，但讓人遺憾的是、立法院大立委包括台南立委林宜瑾卻認為瘦肉精進入校園沒關係，黨團要求台南零檢出，不可讓萊克多巴胺進入校園，所有台南公有市場和私營市場，不能檢出瘦肉精，台灣豬絕不可以淪陷，這是良心事業。

▲台南市議會國民黨團，國民黨團砲轟台南市立委林宜瑾，封殺幼托等場所禁用萊克多巴胺瘦肉精食材案，並要求市府提供隨身攜帶萊克多巴胺試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝播放著檢測萊克多巴胺試劑影片指出，美國人不吃瘦肉精美豬，都外銷，國內外專家學者也一再強調瘦肉精美豬肉對人體健康傷害大，民進黨在野時也抗議成那樣，現在自打嘴巴，台灣豬既然不能含瘦肉精，證明萊克多巴胺有毒，坊間網路四處可見販賣檢測萊克多巴胺的定性和定量試劑，台南市府應想方設法研發相關檢測試劑，提供市民檢測。

▲台南市議會國民黨團，國民黨團砲轟台南市立委林宜瑾，封殺幼托等場所禁用萊克多巴胺瘦肉精食材案，並要求市府提供隨身攜帶萊克多巴胺試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝詢問在場官員有孩子就讀國中小的舉手，看到有很多官員舉手，她指出，台南表明不讓萊克多巴胺美豬肉進入校園，台南立委林宜瑾卻封殺幼托等場所禁用萊克多巴胺瘦肉精食材案，相較於表態不吃瘦肉精的台南市長黃偉哲，林宜瑾居然要幼兒學子吃萊克多巴胺美豬肉真的對不起台南鄉親，如果連立法院防線都潰堤，真是『利之所趨、美豬所在』。

▲台南市議會國民黨團，國民黨團砲轟台南市立委林宜瑾，封殺幼托等場所禁用萊克多巴胺瘦肉精食材案，並要求市府提供隨身攜帶萊克多巴胺試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林美燕說，台南市有600個養豬場，畜養60萬頭豬，為確保本土豬價，讓豬農能安心養豬，降低豬隻死亡率是農業局的責任，為穩定豬農收益也請協助外銷或轉型。

李中岑認為，農業局無法確認市面上的豬肉來自何方，至今又沒提供任何萊克多巴胺標章，民眾怎能吃得安心，如果官方標章難產，是否要採用蔡育輝議員建議的提供民眾自行檢驗萊克多巴胺的試劑或試紙。

曾培雅說，為了孩子食安問題，尤其營養午餐是孩子每天都必須吃的食物，身為民代更應把關，而不是為了政黨利益犧牲孩子健康。

尤榮智表示，台南文旦種植面積1100多公頃，產量約25000多公噸，今年柚子在黃偉哲市長大力促銷下賣的價格讓柚農們很開心，但農委會收大果至今已1個多月，中秋已過6百多萬元都還沒給果農，另一個困擾的是，清潔隊不願載運文旦廢木，柚農自行綁紮後送到清潔隊又被拒收，他建議找塊地集中放置文旦廢木集中處理。

▲台南市議會國民黨團，國民黨團砲轟台南市立委林宜瑾，封殺幼托等場所禁用萊克多巴胺瘦肉精食材案，並要求市府提供隨身攜帶萊克多巴胺試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪玉鳳說，正興街淺草市場，跟國華街緊密相連，賴清德時計畫全拆，但因為此處很多攤位都有百年歷史，身受遊客喜愛，拆除計畫遭到民意反彈，黃偉哲市長聆聽民意後，開始重新評估，淺草老店美食的知名度還曾吸引日本電視台前來採訪，台南市政府應協助轉型或更新設備，深化這個城市文化資產。

▲台南市議會國民黨團，國民黨團砲轟台南市立委林宜瑾，封殺幼托等場所禁用萊克多巴胺瘦肉精食材案，並要求市府提供隨身攜帶萊克多巴胺試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方一峰則關心流浪狗問題，他說，台南市流浪狗數量約2萬多隻，無攻擊性結紮放養，有攻擊性收容，雖然植入晶片但不建流浪狗數量降下來，還不時傳出流浪狗傷人事件，還有民眾發現流浪狗從私人狗場跑出來，可能狗場設備有漏洞讓狗狗跑出來，動保處應該稽查。

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