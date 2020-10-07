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2020國慶煙火在台南　承包商未違法試放消防局出面澄清籲安心賞煙火

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▲今年國慶焰火承包商為台中市「柱興創意有限公司」，亦依法申請於9月26日於台南市安平區漁光島試放800顆煙火進行定位調整，並無違法施放情事。（圖／記者林悅翻攝）

▲今年國慶焰火承包商為台中市「柱興創意有限公司」，亦依法申請於9月26日於台南市安平區漁光島試放800顆煙火進行定位調整，並無違法施放情事。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

嘉義縣山鈦煙火工業股份有限公司，日前在嘉義縣大林鎮大埔美芎蕉山附近，試放煙火造成火燒甘蔗林意外，山鈦煙火向嘉義縣消防人員表示，他們為國慶焰火公司，台南市消防局7日深夜出面澄清，該公司並非國慶焰火承包商，亦無違法施放情事。

▲今年國慶焰火承包商為台中市「柱興創意有限公司」，亦依法申請於9月26日於台南市安平區漁光島試放800顆煙火進行定位調整，並無違法施放情事。（圖／記者林悅翻攝）

台南市消防局指出，經消防局了解，今年國慶焰火承包商為台中市「柱興創意有限公司」，煙火彈係由嘉義縣永豐煙火製造企業股份有限公司製造，提供柱興創意有限公司作為國慶焰火施放活動使用；且柱興有限公司亦依法申請於9月26日於台南市安平區漁光島試放800顆煙火進行定位調整，為10月10日的國慶焰火做足準備，讓全台灣民眾可以觀賞更燦麗的煙火。

▲今年國慶焰火承包商為台中市「柱興創意有限公司」，亦依法申請於9月26日於台南市安平區漁光島試放800顆煙火進行定位調整，並無違法施放情事。（圖／記者林悅翻攝）▲今年國慶焰火承包商為台中市「柱興創意有限公司」，亦依法申請於9月26日於台南市安平區漁光島試放800顆煙火進行定位調整，並無違法施放情事。（圖／記者林悅翻攝）

台南市消防局強調，山鈦煙火工業股份有限公司非今年度國慶焰火承包公司，特此澄清。台南市長黃偉哲說，國慶焰火是一年一度國家的盛事，台南市政府規劃多個場域，包括主舞台的安平戀愛廣場，副舞台的觀夕平台、1661台灣船園區、四鯤鯓（龍崗天橋停車場）等４個場地，每個場地皆安排不同調性的表演節目；安全絕對是台南市第一考量，無論是防疫整備，還是煙火安全，請民眾放心地在國慶日來府城看國慶煙火。

・被譽為「穩定膚況神器」
 

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