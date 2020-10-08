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快訊／館長槍案破案曙光！曾現場勘查　警逮「竹聯寶和會」施俊吉

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▲▼館長首度現身錄影。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

▲館長首度現身錄影、還原遭槍擊事發經過。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

記者陳雕文、張君豪／新北報導

知名健身界網紅、成吉思汗健身房創辦「館長」陳之漢槍擊案出現重大進展，新北市警方專案小組查出，竹聯幫和堂大寶和會要角施俊吉，涉嫌在館長遭槍擊前幾天曾赴林口區勘查地形，警方鎖定施俊吉與開槍槍手劉丞浩犯案前槍枝來源與事後聘請律師費用脫不了關係，7日深夜將他拘提到案，警方預計今晨展開偵訊釐清槍擊案疑點。

▲▼館長遭槍擊事件，林口分局移送嫌犯。（圖／記者宋良義攝）

▲館長遭槍擊事件，林口分局移送槍手劉丞浩。（圖／記者宋良義攝）

新北專案小組私下透露，施俊吉是竹聯幫寶和會要角，曾選入多年前立法院華山大樓前槍擊案，施在幫會中擅長勘查地形規劃犯案動線；而施男遭到鎖定的關鍵有兩點，第一槍手劉丞浩犯案後被查扣的I Phone XS手機雖然上鎖，但警方利用特殊管道順解開手機，順利鎖定劉嫌犯案前一周密集和一名綽號「小J」共犯聯絡。

警方據此掌握劉丞浩犯案前聯絡人的門號資料，據此掌握小J的真實身分，並循線擴大調閱監視器後，發現小J就是竹聯幫寶和會要角施俊吉，並回溯林口成吉思汗健身房周遭監視器後，發現施嫌在槍擊案發生前就曾多次赴成吉思汗林口館周遭場勘。

事實上施男在九月上旬就被專案小組鎖定，但警方研判施俊吉可能也只是拿錢負責準備制式手槍「沙漠雛鷹」及械彈、聘僱劉男、事後幫劉男找律師的中間人，警方更憂心連施俊吉也是幕後策畫狙擊館長金主的走路工。

加上館長遭槍擊治療脫離險境後，曾秘密提供「數組」被害人陣營認為會策劃尋仇開槍的可疑對象供警方查詢，專案小組內部討論曾產生兩派意見，一方認為要先逮捕施俊吉才能鞏固後面案情發展，另一方則認為需要按兵不動，暗中監控施俊吉在槍擊案後的聯絡對象，藉此揪出幕後真兇。

但6日晚間檢警掌握可靠消息，研判施男可能會有滅證逃亡動機，經新北警專案小組緊急開會討論後，決定住動出擊，昨晚順利逮捕施男歸案，警方偵訊仍在進行，但由於施男堅持夜停並委託律師陪訊，新北警方今晨將持續偵查以釐清案情。

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