快訊／館長槍手FACE ID遭高手攻破！竹聯幫要角遭逮　傳收1千萬行兇

▲館長陳之漢遭槍手狙擊後所幸無生命危險。（圖／翻攝自飆捍臉書）

記者張君豪、陳雕文、陳以昇／新北報導

7日晚間成吉思汗健身房「館長」陳之漢遭槍擊案出現重大進展！新北警專案小組逮捕竹聯幫寶和會要角施俊吉到案，據了解警方根據槍手劉丞浩犯案前密集聯絡施男，加上警方追溯槍擊案發生前健身房周遭道路監視器，鎖定施男曾到場勘查，據此確定施俊吉涉案將他逮捕帶回偵訊；施俊吉曾捲入立法院華山大樓槍擊案，身分敏感警方戒備森嚴。

根據新北警專案小組私下透露，警方調查涉嫌持制式「沙漠雛鷹」手槍狙擊館長的槍手劉丞浩家，住台北市內湖區，警方清查劉嫌昔日交往對象，發現竹聯幫寶和會要角施俊吉年輕時就住在劉丞浩住家附近，兩人平常不務正業經常混在一起，堪稱一起混江湖的老朋友。

▲館長陳之漢在林口遭槍擊，警方鑑識人員第一時間到場採證。（圖／記者陳以昇攝）

另外雖然劉丞浩犯案後主動攜槍投案，警方查扣他用Face ID上鎖的iPhone，但劉男在律師勸阻下拒絕解鎖打開手機，專案小組事後循線找到台灣資安界高手級人物，據悉在短短不到一周時間就順利打開劉男手機，知情警員私下透露：「有媒體誤傳，說台灣警方扣手機後最急件送往以色列資安公司解密，這也太小看台灣警方和民間資安界高手的實力」

手機順利解開後，劉男開槍背後教唆的謎團逐漸被解開，警方發現劉男犯案前心思細膩，所有的對外聯絡方式摒棄以撥打電話聯絡，以免犯案後遭警方鎖定通聯，也不使用微信、臉書messenger、LINE等犯罪者常用的手機通訊軟體。

警方指出劉男上述行為就是要掩護幕後教唆犯案的斷點，直到台灣資安界專業級高手出手協助，新北警專案小組才鎖定劉丞浩犯案前一周，都使用iPhone獨有的「FaceTime」以4G網路訊號連絡一名綽號「小J」的竹聯幫幫派分子，警方據此鎖定幕後影武者。

但專案小組研判，包含7日落網的竹聯幫寶和會要角施俊吉都仍僅是館長槍擊案中的中間人，警方指出，包含之前松菸槍擊案，及新北市土城區發生的藥頭遭槍殺等類似案件，槍手、以及中間人都有可能是幕後真兇高金厚聘，道上更傳出館長遭槍擊是槍手及中間人收了1千萬元出面行兇，警方根據查辦重大槍擊案經驗，根據手機解析出的證據，9月份按兵不動監控有竹聯幫和堂寶和會背景的幫派要角施俊吉。

專案小組監控施俊吉期間，發現他經常往返台北市內湖、新北市等地區，館長遭狙擊後更曾南下台中市一段期間，警方增派警力持續監控，希望循線從幕後聯絡槍手的施俊吉身上找到教唆真兇；更不排除真兇為製造斷點，重金出花紅「跨幫派」委託施嫌聘僱槍手犯案。

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