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快訊／館長槍手「竹聯寶和會」大抄家！旗下酒店搜捕　9要角被逮

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▲警方衝入施俊吉住家，將他逮捕同時搜查和堂旗下的酒店。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方搜查寶和會旗下的酒店。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

成吉思汗健身房創辦人「館長」陳之漢日前在林口遭人開槍，槍手劉承浩事後帶槍投案，警方經過進一步調查，發現劉所屬的竹聯幫寶和會曾涉及多起重大刑案，於是在7日發動大規模掃蕩行動，除將會長及7名幫派幹部逮捕到案，還把涉嫌在槍擊案當日，在健身房門口勘查地形的幫派要角施俊吉逮捕帶回，以深入調查槍擊案疑點。

根據警方調查，去年6月時北市內湖區曾發生槍擊案，當時槍手陶彥誠在犯案後所藏身的地點竟與館長槍擊案的槍手相同，且都是由劉承浩所承租，警方據此研判劉所屬的幫派習慣以小弟擔任槍手犯案，新北市刑大、林口分局及刑事局共組專案小組，經過約1個月的追蹤調查，鎖定竹聯幫寶和會與館長遭槍擊事件有關。

為了將槍手老巢一網打盡，警方發動百名警力在7日中午分持拘票、搜索票，兵分18路在雙北展開掃蕩行動，在北市光復南路逮捕寶和會會長林修伯，還在內湖成功逮獲該幫派年約40歲的中生代幹部施俊吉。整個搜捕行動共拘提到9名關係人到案，並同步通知柯姓男子等8人到案說明。

▲警方衝入施俊吉住家，將他逮捕同時搜查和堂旗下的酒店。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方衝入施俊吉住家將他逮捕。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方進一步追查，發現林修伯在今年8月曾涉及恐嚇案，在北市知名酒店將陳姓被害人擄走，藉此恐嚇勒索1000萬元贖款；另外，「紅景天詐騙案」幕後主嫌謝忠琪曾在2010年成立多間空殼公司，詐騙招攬民眾認購公司未上市股票，吸金高達17億元，鉅款遭寶和會覬覦上，謝男因此在2019年7月遭到綁架，並被勒索5000萬元，謝忠琪不堪被囚禁、凌虐，一度試圖服藥自盡，最後在友人籌到1700萬元贖款後成功被釋放。

專案小組據此認為，寶和堂的組織成員涉及多起社會治安事件，根本就是「治安毒瘤」，經搜集不法事證後，7日兵分多路在雙北發動強力掃蕩行動，為了刨除黑幫勢力，警方持續擴大追查幫派金流，新北市刑大並會同財政部稽查人員，在堂口圍事的「百富妃麗酒店」內查緝，查扣到疑似假酒上百箱。

▲警方衝入施俊吉住家，將他逮捕同時搜查和堂旗下的酒店。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在酒店內查扣上百箱疑似假酒。（圖／記者游宗樺翻攝）

除了林修伯、施俊吉外，警方一併將梁性、許姓、郭姓、林姓、秦姓、黃姓及林姓等9人拘捕到案，全案將依組織犯罪、殺人未遂、擄人等罪嫌移送新北地檢署偵辦，由於9人夜間拒絕訊問，全案有待天亮後進一步調查。

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